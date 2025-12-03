Atraparon a la "Cachorra" Vargas, la viuda negra acusada de matar a un veterano de Malvinas

Daiana Micaela Vargas fue detenida en el conurbano bonaerense. El crimen fue realizado en junio del año pasado, en Constitución.

La búsqueda policial llegó a su fin para una mujer acusada de participar en el crimen de un veterano de la Guerra de Malvinas en el barrio de Constitución. Después de meses prófuga, fue detenida en el conurbano boanerense y quedó a disposición de la Justicia argentina para responder por el delito de homicidio.

Se trata de Daiana Micaela Vargas, conocida como “Cachorra”, de 29 años, quien era señalada como presunta cómplice de su pareja, Leandro Damián Díaz, de 35, detenido previamente por la Policía de la Ciudad en la provincia de Chaco.

Embed ACUSAN A UNA MUJER APODADA "CACHORRA" DE MATAR A UN HOMBRE EN MODALIDAD VIUDA NEGRA: ASÍ LA ATRAPARON

- Operativo de la DDI de Quilmes en el centro de Lanús.

- Policía de la Ciudad ya había atrapado a otro acusado.

- El crimen fue en Constitución en 2024. pic.twitter.com/hIszA4FVZF — Vía Szeta (@mauroszeta) December 3, 2025 Según informó Noticias Argentinas, efectivos de la DDI Quilmes localizaron a la implicada en un domicilio de la avenida 9 de Julio entre Pergamino y Luján, Lanús, motivo por el que llevaron a cabo vigilancias encubiertas y concretaron su captura tras constatar que se retiraba del lugar.

Crimen de José David Silva, veterano de Malvinas Cabe recordar que el crimen ocurrió en junio del 2024 en una vivienda de San Juan al 1300 en el barrio porteño de Constitución, donde José David Silva fue asesinado de cinco puñaladas en el cuello, mientras que los sospechosos se dieron a la fuga.

Vargas quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4 de la Ciudad de Buenos Aires por “homicidio”.