Detuvieron a un joven señalado como uno de los cincos sujetos que participaron en la agresión contra "Lumpa"

Un testigo presencial del hecho, en el que "Lumpa" recibió un disparo en la cabeza, señaló a dos de los cincos agresores. La Policía logró dar con uno de ellos mientras continúa la investigación.

Esteban Elías Uriel González Vega, de 19 años, fue gravemente herido tras ser atacado a balazos durante la madrugada de este miércoles. El caso ocurrió cerca de las 2.30, en calle Aliar y Pablo Neruda, en el barrio La Favorita.

El joven, alias "Lumpa", se encuentra internado en grave estado en el Hospital Central. Por otra parte, personal de Homicidios se hizo presente en el lugar del hecho, donde luego de realizar distintas entrevistas con familiares de la víctima.

Un integrante de la familia dijo ser testigo presencial del caso, reconociendo a dos de los cincos sujetos que participaron en la agresión contra Lumpa. Acto seguido, personal de Homicidios con la colaboración de personal de Análisis Criminal, logró identificar a estos dos agresores.

Le dispararon en la cabeza a un joven de 19 años cuando andaba en moto por Ciudad y está grave Le dispararon en la cabeza a Esteban Elías Uriel González Vega, de 19 años, cuando andaba en moto por Ciudad y está grave. Los Andes La labor de la Policía continuó en la zona de La Favorita. Tras tareas investigativas, trascendió que los sujetos señalados por el testigo habían ingresado a un domicilio del B° Nueva Esperanza y además que en el B° Andino residía la novia de uno de los sindicados; ambos sitios en La Favorita.

De manera inmediata se tramitó dos Órdenes de Allanamiento para los domicilios antes detallados. En el B° Nueva Esperanza el resultado fue "Positivo", lográndose la detención de uno de los sindicados. Se trata de P. G. D. C. de 19 años de edad.