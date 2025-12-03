Le dispararon en la cabeza a un joven de 19 años y pelea por su vida: investigan "ajuste de cuentas" por un ataque de enero

Un joven de 19 años, identificado como Esteban Elías Uriel González Vega , domiciliado en el barrio Nuevo Amanecer de la Ciudad, resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos durante la madrugada de este miércoles en calle Aliar y Pablo Neruda , en el barrio La Favorita. El hecho ocurrió cerca de las 02:30 , según informó la Policía.

Cómo es el Programa Municipal de Seguridad que lanzó Ciudad: así funcionará

El Gobierno denunciará a los antimineros que vandalizaron la Ciudad durante la marcha

El ataque se conoció cuando una mujer llamó al 911 para alertar sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en la zona de Aliar e Independencia . De manera simultánea, un uniformado de la Comisaría 5ª , que realizaba una consigna en calle Aliar, informó haber escuchado los disparos y encontró a pocos metros a un joven tirado en la vía pública, con abundante sangre en la cabeza .

Mientras móviles policiales acudían en apoyo, familiares de la víctima subieron al joven a un vehículo particular y lo trasladaron de urgencia al Hospital Lagomaggiore, agregaron las fuentes .

En paralelo, mientras las patrullas ingresaban al barrio Escorihuela , efectivos informaron que fueron atacados con piedras. Como consecuencia, dos móviles resultaron dañados:

Según relataron los familiares del herido, González Vega circulaba en moto cuando sujetos desconocidos efectuaron múltiples disparos desde calle Aliar, aproximadamente a una cuadra hacia el norte del lugar donde fue hallado. Uno de los proyectiles impactó en su cabeza, provocando que perdiera el control del rodado y cayera al pavimento. No pudieron aportar más información sobre los agresores.

A las 03:34, el médico de guardia del Hospital Lagomaggiore diagnosticó al joven con herida de arma de fuego en la cabeza, con orificio de entrada y salida. Fue intubado, estabilizado y posteriormente trasladado al Hospital Central.

Por disposición del fiscal Dr. Sergio Martorell, actuó personal de la UID y se ordenaron medidas por el ataque y los daños ocasionados a las unidades policiales.

El caso quedó caratulado provisionalmente con imputados “NN o sujetos ignorados”, y continúa en investigación.

El frondoso prontuario del joven herido

El adolescente González Vega tiene varios “roces” con la ley. En su expediente figuran delitos desde 2021, es decir desde sus 15 años.

En su expediente hay delitos graves como intentos de homicidio, por el que fue detenido en enero de este año, y este hecho es investigado por el posible detonante del ataque de hoy.

Además, tiene causas por abuso de armas de fuego, amenazas y, al menos, cinco ingresos por robo agravado.