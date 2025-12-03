El Gobierno denunciará a los antimineros que vandalizaron la Ciudad durante la marcha

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , anunció que el Gobierno provincial denunciará a los grupos antimineros que realizaron pintadas en distintos puntos de la Ciudad de Mendoza durante la movilización contra el proyecto PSJ Cobre Mendocino . La funcionaria anticipó que se presentará ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) .

La protesta se llevó a cabo durante la tarde-noche del martes en diversas localidades de la provincia, impulsada por sectores que rechazan los proyectos mineros enviados por el Gobierno de Alfredo Cornejo, los cuales ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados. Este miércoles, las iniciativas comenzarán a ser debatidas en las comisiones del Senado .

En el caso de la capital mendocina, se registraron pintadas en varios edificios públicos y privados, lo que generó el rechazo del Poder Ejecutivo. “Anoche, en la marcha, algunos grupos de antimineros eligieron la violencia y vandalizaron el microcentro. Dañaron bienes públicos que son de todos”, expresó Rus en su cuenta de X.

La ministra calificó estos hechos como acciones que “atentan contra la convivencia, el orden y el espacio común que compartimos todos los mendocinos”. Aseguró además que “ no es aceptable que una movilización derive en violencia y destrucción”.

En este contexto, Rus adelantó que el Ministerio de Seguridad y Justicia realizará las denuncias correspondientes ante el MPF y solicitará la reparación inmediata del espacio público afectado . “Cuidar la Ciudad y garantizar el respeto entre todos es un compromiso que vamos a sostener siempre”, concluyó.

Cuándo se tratan los proyectos mineros en el Senado

A partir de las 10, se reunirá el plenario de las comisiones de Ambiente y Cambio Climático; Hidrocarburos, Minería y Energía; y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado provincial para comenzar a debatir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación del proyecto PSJ Cobre Mendocino.

Además, en la misma instancia se analizarán los proyectos de Ley de Regalías Mineras, del Fondo Compensador Ambiental y la segunda etapa de Malargüe Distrito Minero Occidental.

Cambia Mendoza, con el acompañamiento del bloque de La Unión Mendocina, cuenta con los votos necesarios para avanzar con los dictámenes. La discusión final pasaría a la sesión del próximo martes, donde el oficialismo buscará aprobar las cuatro iniciativas de manera definitiva.