3 de diciembre de 2025 - 00:05

El Gobierno reemplazó a Sergio Neiffert en la SIDE y designó a Cristian Auguadra

El Gobierno anunció la salida de Sergio Neiffert como jefe de la SIDE y designó a Cristian Auguadra para conducir la nueva etapa del proceso de reestructuración del sistema de inteligencia nacional.

SIDE: el Gobierno anunció la salida de Sergio Neiffert y la designación de Cristian Auguadra.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno confirmó este martes un cambio en la conducción de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) con la salida de Sergio Neiffert y la designación de Cristian Auguadra como nuevo titular del organismo. La decisión fue comunicada a través de la Vocería Presidencial, que sostuvo que el relevo se enmarca en el cierre de la primera etapa del proceso de reestructuración del sistema de inteligencia.

En un comunicado oficial, el Ejecutivo indicó que la gestión de Neiffert permitió “ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional, optimizar recursos y actualizar los estándares operativos”, tareas que —según afirmaron— sentaron las bases para un funcionamiento más eficiente.

Con esa fase concluida, la administración de Javier Milei habilitó el inicio de una segunda instancia que estará encabezada por Auguadra, contador público con trayectoria en auditoría, gestión de riesgos y fortalecimiento institucional.

SIDE: sale Sergio Neiffert y entra Cristian Auguadra
El Gobierno señaló que el nuevo titular deberá profundizar la modernización técnica y operativa de la SIDE, consolidar los mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia “un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”. En la misma línea, destacaron que el objetivo de la actual administración es dotar al país de un servicio acorde a los desafíos internacionales y al lugar que —aseguran— la Argentina recuperó en la escena global.

El cambio se produjo pocas horas después de que el Ejecutivo dispusiera una ampliación presupuestaria para el organismo mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. De acuerdo con lo publicado, la SIDE recibió $26.117 millones, de los cuales casi $20.000 millones se destinarán al pago de salarios.

Auguadra, además, es considerado un funcionario de estrecha confianza de la familia Caputo, especialmente de Claudio Caputo, padre del ministro de Economía, Santiago Caputo.

