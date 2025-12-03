Como en Miami, pero en San Juan: detuvieron a cinco mendocinos tras un robo en un shopping

Luego de que cinco turistas mendocinos fueron detenidos en Miami tras ser acusados de cometer robos en un shopping del sur de Florida por un monto de alrededor de 2.000 dólares, un curioso caso se replicó en nuestro país , más precisamente en la vecina provincia de San Juan .

Es que en el marco de la implementación del Plan Integral de Seguridad Regional aplicado en la región de Cuyo, la Policía de Mendoza, en un trabajo conjunto con la Policía de San Juan, logró desarticular una banda delictiva dedicada a cometer robos en un shopping de la vecina provincia.

Los cinco integrantes del grupo, cuatro mujeres y un hombre, todos mendocinos , quedaron detenidos tras una serie de allanamientos coordinados entre ambas provincias.

El hecho investigado se produjo a comienzos de noviembre, cuando tres mujeres ingresaron a una perfumería de un shopping de San Juan con apariencia de clientas.

Mientras realizaban consultas sobre productos de maquillaje y cosmética para distraer a los empleados del local, una de ellas aprovechó un descuido para sustraer perfumes exhibidos y ocultarlos entre sus prendas. Luego del robo , el trío salió del local y abordó un Ford Focus gris que las esperaba en las inmediaciones.

A partir de tareas investigativas llevadas adelante por la División Robos y Hurtos de Mendoza, en colaboración permanente con efectivos sanjuaninos, se logró identificar a todos los integrantes de la banda.

Como resultado, se realizaron cinco allanamientos en domicilios vinculados a los sospechosos, donde se concretaron las detenciones y el secuestro de prendas de vestir, teléfonos celulares y el vehículo usado en el hecho delictivo.

Una de las mujeres buscadas, sobre quien pesaba un pedido de captura nacional, no fue encontrada durante los procedimientos iniciales. Sin embargo, tras nuevas averiguaciones, fue localizada en la zona de Cacheuta, en Luján de Cuyo, y puesta a disposición de la Justicia, completándose así la detención de todos los involucrados.

Además, las investigaciones también permitieron establecer que el grupo registraba antecedentes por robos a farmacias y perfumerías en otras provincias, entre ellas La Pampa, donde empleaban la misma modalidad para sustraer productos de cosmética.