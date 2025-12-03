3 de diciembre de 2025 - 07:48

Papelón: quiénes son los cinco mendocinos detenidos por robar en un shopping de Miami

Los arrestos generaron amplia cobertura internacional. Fueron acusados de sustraer elementos en conocidos locales de ropa en Estados Unidos.

Arrestaron a cinco mendocinos que robaron valijas e hicieron un tour delictivo en el shopping más concurrido de Miami.

Arrestaron a cinco mendocinos que robaron valijas e hicieron un "tour delictivo" en el shopping más concurrido de Miami.

Según el informe de la policía de Sweetwater, replicado por medios locales, el grupo tenía entre 41 y 49 años y enfrentó cargos por robar en locales de The North Face, Tommy Hilfiger y Burlington dentro del complejo comercial.

NBC 6 informó que los agentes actuaron tras una denuncia por múltiples robos y que, al revisar las cámaras de seguridad, detectaron que parte del grupo entró a Burlington, tomó varias valijas y salió sin pagarlas.

El recorrido, siempre según el parte policial difundido por la prensa de Miami, continuó en tiendas Columbia y The North Face, donde los sospechosos guardaron prendas dentro del equipaje robado previamente y volvieron a retirarse sin pasar por la caja.

Cuando quedaron detenidos, cuatro de los cinco tenían artículos por un valor cercano a los 2.000 dólares.

Los arrestos se dividieron en dos operativos con agentes encubiertos: en una parada de transporte cayeron Xiccato y Aparo, con mercancía por unos 780 dólares; mientras que a Moyano, Zuloaga y Rua les incautaron valijas con prendas que superaban los 1.100 dólares.

Según reportó Clarín, los detenidos son residentes de la ciudad de Mendoza. Juan Pablo Rua es licenciado en administración, está casado y posee un negocio de ropa en Luján de Cuyo.

Mauricio Aparo es comerciante, maneja un local de venta de mercadería por mayor y menor, otro de reparación de autos y motos, y muestra en sus redes su fanatismo por el motociclismo. Además, es socio de Sebastián Moyano en la empresa de comunicación Apamoy, con sede en Godoy Cruz, y participan juntos en otros emprendimientos, como una firma de panificados.

Diego Luis Xiccato es un coiffeur conocido en la provincia y atiende en una peluquería de Mendoza capital, donde recibe a figuras públicas como Ingrid Grudke. En redes sociales difunde peinados, cortes y tarifas de su servicio.

Por su parte, Juan Manuel Zuloaga-Arenas adquirió en 2019 el 50% de Servicios Integrales Morfin, empresa radicada en Godoy Cruz dedicada a abastecer restaurantes y espacios con espectáculos.

Los cargos que enfrentan incluyen defraudación y robo minorista. Según trascendió en la prensa local, el grupo tenía previsto regresar a la Argentina este miércoles, un dato que podría complicar su situación judicial, ya que la intención de volver de inmediato reforzaría para los investigadores la hipótesis de un delito planificado en medio del viaje turístico.

Las fianzas, de acuerdo con los cargos individuales, llegan hasta los 4.500 dólares.

