Arrestaron a cinco mendocinos que hicieron un "tour delictivo" por el shopping más concurrido de Miami

Cinco turistas argentinos , aparentemente oriundos de Mendoza , de entre 41 y 49 años, fueron detenidos en Miami el domingo por la tarde acusados de cometer robos en serie en varios locales del Dolphin Mall , uno de los shoppings más concurridos del sur de Florida.

Según el informe policial de Sweetwater , los argentinos sustrajeron productos de tiendas como North Face, Tommy Hilfiger, Columbia y Burlington , donde incluso tomaron valijas para luego llenarlas con prendas y retirarse sin pagar.

De acuerdo con NBC 6, todo comenzó cuando agentes respondieron a una denuncia por múltiples robos. Al revisar las cámaras de seguridad, observaron que parte del grupo ingresó al local Burlington , tomó varias valijas y abandonó el comercio sin pasar por la caja.

Después, los sospechosos comenzaron una especie de "tour delictivo" y se dirigieron a tiendas de Columbia y North Face , donde cargaron ropa dentro del equipaje antes robado. En ambos casos volvieron a marcharse sin abonar la mercadería.

Estos son los cinco argentinos detenidos en Miami.

Cuando la policía los interceptó, cuatro de los acusados tenían prendas por un valor cercano a los 2.000 dólares .

Los cinco turistas fueron identificados como: Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45).

Según la información de su perfil de Facebook, Rua sería oriundo de la ciudad de Mendoza, al igual que la mayoría del resto de los hombres detenidos.

Los cargos son por defraudación y robo minorista. Según trascendió, el grupo tenía previsto regresar a la Argentina este martes.

El vocero de la Policía de Sweetwater, Álvaro Zabaleta, sostuvo que el operativo forma parte de la campaña "Operación Fiestas Seguras", destinada a reforzar la seguridad durante la temporada de compras.

“Son adultos maduros que pensaron que podrían venir aquí y llevarse cosas sin pagar, pero no tomaron en consideración una cosa: que tenemos la ‘Operación Fiestas Seguras’ y por eso fueron capturados”, afirmó. “Si vas a venir a robar, no puedes hacerlo en Dolphin Mall. Tenemos cero tolerancia”, concluyó.