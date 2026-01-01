3 profecías de Nostradamus para 2026: Guerra de 7 meses, apagón digital y un "fuego del cielo"

A casi cinco siglos de haber sido escritos, los textos de Michel de Nostradamus siguen despertando una fascinación que mezcla el misterio con la desconfianza. Con la llegada del 2026 , tres de sus cuartetas más crípticas volvieron al centro de la escena por su asombrosa coincidencia con eventos actuales.

El boticario y astrólogo francés, que ya habría anticipado desde la Revolución Francesa hasta los ataques del 11 de septiembre , dejó un legado de 942 poemas cargados de simbolismo. Sin embargo, el panorama que dibujan sus visiones para el próximo año es, cuanto menos, inquietante.

La primera gran advertencia que resaltan los intérpretes menciona " siete meses de gran guerra" y gente muerta por el mal. En el contexto actual, muchos asocian estos versos con los conflictos que mantienen en vilo a Europa y Medio Oriente , temiendo una escalada de proporciones globales .

Pero el punto que más impacta es el " fuego del cielo ". Para la ciencia, este 2026 será un año clave: se espera que el Sol alcance su pico de actividad máxima en el llamado Ciclo Solar 25 . Un evento solar de gran magnitud podría provocar un colapso tecnológico o " apagón digital ", dañando satélites y redes eléctricas de forma permanente.

Finalmente, surge la profecía del " gran enjambre de abejas " surgido de una emboscada nocturna. Mientras algunos expertos debaten si se trata de un fenómeno natural, otros proponen que es una metáfora de ataques modernos con drones o movimientos sociales repentinos que podrían cambiar el orden mundial.

Aunque los historiadores recuerdan que Nostradamus usó un lenguaje ambiguo para que sus versos se adaptaran a cualquier época, el impacto emocional de sus palabras sigue siendo un imán para quienes buscan respuestas al caos actual.

Quién fue Nostradamus, el profeta más famoso de la historia

Nostradamus no era un mago, sino un gran observador de patrones climáticos y sociales que, según los datos, tienden a repetirse cíclicamente cada 500 años. Nacido como Michel de Nôtre-Dame, fue un médico y astrólogo francés que llegó a la vida en 1503 en Saint-Rémy-de-Provence, en el sur de Francia. Se formó en la medicina en una época marcada por las epidemias de peste, enfermedad contra la que trabajó activamente con métodos poco habituales para su tiempo, como la higiene y el uso de preparados herbales.

image

Sin embargo, su figura trascendió el ámbito médico a partir de 1555, cuando publicó Les Prophéties, una obra compuesta por cuartetas poéticas escritas en un lenguaje críptico y simbólico que, según sus seguidores, anticipaban acontecimientos históricos, políticos y sociales de gran impacto.

A lo largo de los siglos, las profecías atribuidas a Nostradamus fueron objeto de múltiples interpretaciones y controversias. Sus textos fueron asociados retrospectivamente a hechos como guerras, revoluciones, atentados y catástrofes, aunque especialistas y académicos sostienen que su ambigüedad permite lecturas amplias y adaptables al contexto de cada época.

Más allá de las disputas sobre la veracidad de sus predicciones, Nostradamus se consolidó como una de las figuras más influyentes del imaginario esotérico occidental y su obra sigue siendo citada y revisada cada vez que el mundo atraviesa períodos de incertidumbre.