Chau mala racha: los 4 signos que activarán la fortuna en 2026 y el ritual clave para atraer plata

El 2026 se perfila como un año de transformaciones. Según los astrólogos, la influencia de Júpiter, el "Gran Benéfico", marcará un ciclo de expansión y riqueza para varios signos, especialmente durante la primera mitad del año en Cáncer y la segunda en Leo.
Si sos de Cáncer o Leo, preparate. Sos el protagonista de lo que los expertos llaman el "año de las luminarias". La fortuna, el triunfo y la plenitud estarán a la orden del día para quienes sepan aprovechar esta ventana energética de "24 horas de oportunidades".
Pero el verdadero "rey del dinero" será Capricornio. Según los rankings de prosperidad, este signo desbloqueará contratos y ascensos que estuvieron trabados durante años. Por su parte, Tauro recuperará la estabilidad material y Géminis verá un aumento en sus ingresos gracias a inversiones inteligentes y una mejor autoestima.
Fechas clave y un ritual para cada signo
No todo es azar; el cosmos pide acción. El 2026 inicia un ciclo económico de 50 años debido a la unión de Saturno y Neptuno. Si buscás invertir, la "ventana de oro" será entre el 15 y 20 de julio, ideal para proyectos de tecnología y energías limpias.
Para recibir el año con el pie derecho, podés activar estas energías con rituales sencillos:
Tauro: Poné un puñado de lentejas en tus bolsillos para atraer estabilidad financiera.
Leo: Usá un accesorio dorado y brindá visualizando tu mayor éxito profesional.
Cáncer: Limpiá tu casa con agua de rosas para armonizar las relaciones y atraer paz.