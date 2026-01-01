1 de enero de 2026 - 09:35

Cómo hacer el truco del vaso con arroz y monedas para empezar con todo el 2026

Descubrí por qué los granos de arroz son un imán de riqueza según el Feng Shui y cómo realizar este truco en pocos pasos para transformar tu economía este año.

Atraé abundancia este 2026 con este truco del Feng Shui: solo necesitás arroz y unas monedas.

Atraé abundancia este 2026 con este truco del Feng Shui: solo necesitás arroz y unas monedas.

Por Cristian Reta

¿Te preguntaste alguna vez por qué tiran arroz a los novios a la salida de la iglesia? No es solo una costumbre: en las culturas orientales, el arroz es considerado un imán sagrado para la prosperidad, la fertilidad y la protección.

Para este 2026, que se presenta bajo la energía renovadora de la "serpiente de madera", este ingrediente será tu mejor aliado para abrir portales de abundancia en las primeras horas del año.

image

El truco del vaso y la moneda para el 1 de enero

Este es el gesto más sencillo para arrancar el año con el pie derecho. Solo necesitás un vaso de vidrio transparente y un puñado de arroz crudo. Poné el arroz en el vaso e introducí una moneda, preferentemente dorada. Algo extra que podés agregarle, aunque no es extrictamente necesario para que funcione, es un poco de canela. Ubicá el recipiente en un lugar visible, como la cocina o cerca de la puerta de entrada, para que la riqueza encuentre el camino a tu hogar.

image

Chau malas vibras: limpieza profunda con agua de arroz

Si sentís que la energía de tu casa está "pesada", el Feng Shui recomienda una limpieza especial. Herví un poco de arroz durante 20 minutos hasta obtener su esencia. Una vez que el agua esté lista, pasá un paño por los pisos y rincones, empezando desde la última habitación hacia la entrada. Mientras lo hacés, visualizá cómo la escasez abandona tu vida para siempre.

image

Un paso extra para potenciar tu intención

La clave para que estos rituales funcionen no es la magia, sino tu focalización. Los expertos sugieren acompañar cada acción con afirmaciones en tiempo presente, como si la prosperidad ya fuera una realidad. Un tip extra: si tenés un negocio, colocá un frasco con arroz y siete monedas detrás de la puerta principal un sábado a la tarde. ¡Es un activador inmediato de ventas!

