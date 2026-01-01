Cómo hacer el truco del vaso con arroz y monedas para empezar con todo el 2026

Descubrí por qué los granos de arroz son un imán de riqueza según el Feng Shui y cómo realizar este truco en pocos pasos para transformar tu economía este año.

¿Te preguntaste alguna vez por qué tiran arroz a los novios a la salida de la iglesia? No es solo una costumbre: en las culturas orientales, el arroz es considerado un imán sagrado para la prosperidad, la fertilidad y la protección.

Para este 2026, que se presenta bajo la energía renovadora de la "serpiente de madera", este ingrediente será tu mejor aliado para abrir portales de abundancia en las primeras horas del año.

image El truco del vaso y la moneda para el 1 de enero Este es el gesto más sencillo para arrancar el año con el pie derecho. Solo necesitás un vaso de vidrio transparente y un puñado de arroz crudo. Poné el arroz en el vaso e introducí una moneda, preferentemente dorada. Algo extra que podés agregarle, aunque no es extrictamente necesario para que funcione, es un poco de canela. Ubicá el recipiente en un lugar visible, como la cocina o cerca de la puerta de entrada, para que la riqueza encuentre el camino a tu hogar.

image Chau malas vibras: limpieza profunda con agua de arroz Si sentís que la energía de tu casa está "pesada", el Feng Shui recomienda una limpieza especial. Herví un poco de arroz durante 20 minutos hasta obtener su esencia. Una vez que el agua esté lista, pasá un paño por los pisos y rincones, empezando desde la última habitación hacia la entrada. Mientras lo hacés, visualizá cómo la escasez abandona tu vida para siempre.