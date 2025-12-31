Colapso económico y contacto alienígena: las temidas profecías de Baba Vanga para 2026

A medida que el 2026 se asoma en el horizonte, las redes sociales y los foros de misterio vuelven a encenderse con los vaticinios de Baba Vanga . La mística búlgara, que falleció en 1996, sigue siendo una de las figuras más citadas cuando el mundo atraviesa momentos de incertidumbre, como la posibilidad de una guerra o de contacto alienígena.

Sus seguidores sostienen que la "Nostradamus de los Balcanes" dejó advertencias claras sobre un cambio extremo en el orden mundial. Para muchos, sus palabras no son simples cuentos, sino una hoja de ruta inquietante sobre lo que está por venir.

Según el medio Times Now, uno de los puntos más dramáticos para el 2026 es la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial . Según las interpretaciones de sus visiones, las tensiones globales alcanzarán un punto de no retorno, desatando un conflicto a gran escala que pondría en jaque a las potencias actuales.

Pero no todo es geopolítica, ya que la predicción más sensacionalista habla de un contacto formal con civilizaciones extraterrestres en noviembre de 2026. Se especula con la aparición de una nave espacial gigante que sería visible para toda la humanidad, cambiando nuestra percepción del universo para siempre.

En el plano material, Vanga habría visualizado una crisis económica global sin precedentes. Esto incluiría el colapso de los sistemas bancarios, una inflación descontrolada y la caída de las monedas tradicionales, obligando a un reinicio del sistema financiero.

A esto se suma el avance de la Inteligencia Artificial, que según las lecturas modernas, comenzará a dominar el mercado laboral y la interacción humana de manera absoluta. El riesgo, advierten, es que la tecnología supere la ética humana y se convierta en una herramienta de manipulación masiva.

Hay que decir que expertos en comunicación de la Universidad Veracruzana advierten que estas narrativas suelen ser especulativas y no falsables. Muchas de estas "profecías" son reinterpretaciones posteriores y, aunque se le atribuye un 85% de precisión, muchas de sus supuestas visiones, son cuestionadas por sus allegados como mitos de internet.

Quién fue Baba Vanga, la mujer de las predicciones

Baba Vanga fue una vidente y mística búlgara nacida en 1911 con el nombre de Vangeliya Pandeva Gushterova. Perdió la vista a los 12 años tras un fuerte temporal, episodio que marcó el inicio de la fama que la rodearía durante décadas.

A lo largo del siglo XX, se convirtió en una figura popular en Europa del Este por sus supuestas habilidades para predecir acontecimientos personales y hechos de alcance mundial, motivo por el cual fue consultada por miles de personas.

Su figura ganó notoriedad internacional después de su muerte, en 1996, cuando comenzaron a difundirse interpretaciones de predicciones que le fueron atribuidas, relacionadas con guerras, desastres naturales y crisis globales. Si bien no dejó escritos propios y gran parte de sus vaticinios provienen de testimonios indirectos, Baba Vanga permanece como un símbolo recurrente del esoterismo contemporáneo y suele ser citada cada vez que el mundo atraviesa períodos de incertidumbre.