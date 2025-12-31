Cómo hacer un tiramisú saludable: ideal para quienes necesitan mantener la dieta sin dejar el sabor

Mezclá el yogur griego con el queso crema, la miel y la vainilla hasta lograr una crema lisa, suave y sin grumos.

Prepará el café y dejalo enfriar, ya que debe usarse frío para no humedecer de más las capas.

Pasá rápidamente las galletas por el café, apenas unos segundos, para que se ablanden sin desarmarse.

Armá una primera capa de galletas en una fuente chica o en vasos individuales.

Cubrí con una capa de crema saludable, extendiendo de manera pareja.

Repetí las capas, alternando galletas y crema, hasta terminar los ingredientes.

Espolvoreá cacao amargo en la superficie para darle el sabor clásico del tiramisú.

Llevá a la heladera al menos 2 horas, para que tome consistencia y se integren los sabores.