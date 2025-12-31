Cómo hacer un tiramisú saludable: ideal para quienes necesitan mantener la dieta sin dejar el sabor

El
tiramisú saludable es la versión liviana de un clásico irresistible. Mantiene la cremosidad y el aroma característico, pero reduce azúcares y grasas sin resignar gusto. Es ideal para quienes cuidan la entrenan o simplemente buscan un postre más equilibrado para disfrutar sin culpa. dieta,
1 taza de yogur griego natural (entero o descremado)
½ taza de queso crema light o ricota procesada
2 cucharadas de miel o edulcorante apto
1 cucharadita de esencia de vainilla
1 taza de café fuerte, frío
Galletas integrales o vainillas sin azúcar, cantidad necesaria
Cacao amargo, para espolvorear
(Opcional: un chorrito de licor de café sin alcohol o canela.)
Paso a paso del tiramisú saludable Mezclá el yogur griego con el queso crema, la miel y la vainilla hasta lograr una crema lisa, suave y sin grumos.
Prepará el café y dejalo enfriar, ya que debe usarse frío para no humedecer de más las capas.
Pasá rápidamente las galletas por el café, apenas unos segundos, para que se ablanden sin desarmarse.
Armá una primera capa de galletas en una fuente chica o en vasos individuales.
Cubrí con una capa de crema saludable, extendiendo de manera pareja.
Repetí las capas, alternando galletas y crema, hasta terminar los ingredientes.
Espolvoreá cacao amargo en la superficie para darle el sabor clásico del tiramisú. Llevá a la heladera al menos 2 horas, para que tome consistencia y se integren los sabores.
Consejos para hacerlo aún más liviano Usá yogur griego descremado, si buscás reducir calorías.
Reemplazá las galletas por pan integral tostado fino para una versión más proteica.
Endulzá a gusto, probando la crema antes de armar el postre.
Servilo en porciones individuales, ayuda a controlar cantidades. Cómo conservarlo
El
tiramisú saludable se conserva hasta 48 horas en heladera, bien tapado. Cuanto más reposa, mejor se integran los sabores, pero conviene consumirlo fresco para mantener la textura.