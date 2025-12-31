31 de diciembre de 2025 - 14:56

El bidet tradicional empieza a desaparecer: el sistema compacto que redefine los baños modernos

En decoración, diseño interior y arquitectura surge una solución que reordena el baño, optimiza el espacio y cambia hábitos sin mostrarlo a simple vista.

Por Ignacio Alvarado

Durante décadas, el bidet tradicional fue un elemento fijo en los baños argentinos. Sin embargo, en la arquitectura contemporánea, su presencia empezó a ser cuestionada por razones concretas: ocupa superficie, condiciona la distribución y no se adapta a baños más chicos. Hoy, la decoración funcional prioriza piezas compactas que suman higiene sin recargar el ambiente.

En proyectos actuales, especialmente en departamentos nuevos, el bidet quedó asociado a una lógica antigua de uso del espacio. Tener dos sanitarios separados ya no resulta práctico cuando el baño cumple múltiples funciones. Desde el diseño interior, se busca liberar metros, mejorar la circulación y lograr una estética más limpia, sin perder prestaciones esenciales.

El sistema que lo reemplaza en baños actuales

La alternativa que gana terreno es el inodoro con ducha higiénica integrada o sistema de lavado incorporado. Esta solución concentra funciones en una sola pieza, reduce instalaciones y mejora la experiencia de uso. En términos de arquitectura, simplifica cañerías y permite layouts más flexibles, incluso en baños de dimensiones reducidas.

Estos sistemas pueden ser manuales o electrónicos, con regulador de presión y temperatura. Además de su eficiencia, aportan una imagen minimalista que encaja con baños modernos. Al eliminar un artefacto completo, el ambiente se ve más ordenado, algo clave en la decoración contemporánea, donde menos es más.

Otro punto a favor es la higiene. Al integrarse al inodoro, se reduce el contacto con superficies externas y se facilita la limpieza general del baño. Esto impacta directamente en el mantenimiento diario, uno de los factores más valorados en viviendas actuales. La elección no es solo estética, sino también práctica y sanitaria.

Desde el diseño del hogar, esta tendencia marca un cambio cultural. No se trata de perder una costumbre, sino de adaptarla a nuevas formas de habitar. Baños más chicos, rutinas más rápidas y una mirada puesta en la optimización del espacio explican por qué el bidet tradicional empieza a desaparecer. El sistema integrado no es una moda pasajera: responde a una necesidad concreta y ya se consolida como estándar en la arquitectura residencial moderna.

