30 de diciembre de 2025 - 13:15

La cortina de baño tradicional quedó atrás: la alternativa moderna que mejora higiene y diseño

En decoración, diseño interior y arquitectura del hogar avanza una solución práctica que cambia la forma de equipar el baño sin complicaciones.

Decoración, diseño interior y arquitectura redefinen soluciones modernas para baños más higiénicos
Foto:

Por Ignacio Alvarado

Durante años, la cortina de baño fue la opción más común para separar la ducha del resto del ambiente. Sin embargo, en proyectos actuales de arquitectura interior y decoración, este elemento empezó a generar rechazo por un motivo claro: acumula humedad, se ensucia rápido y rompe la estética limpia que hoy se busca en los baños modernos.

El principal problema es higiénico. La tela o el plástico favorecen la aparición de hongos, manchas y malos olores, incluso con limpieza frecuente. Además, su movimiento constante provoca salpicaduras y deteriora paredes y pisos. En baños chicos, la cortina también reduce la sensación de orden y amplitud visual, algo clave en el diseño actual.

image
La solución que se impone en baños modernos

La opción que la reemplaza es la mampara fija de vidrio templado, un recurso cada vez más elegido en obras nuevas y remodelaciones. Este sistema elimina pliegues, telas y barrales innecesarios, apostando por una superficie lisa, fácil de limpiar y visualmente liviana, alineada con la lógica del diseño contemporáneo.

El vidrio templado ofrece ventajas concretas. Es resistente, no se deforma con la humedad y permite una limpieza rápida con productos básicos. Además, deja pasar la luz, algo fundamental en baños con poca ventilación natural. En términos de decoración, aporta una estética minimalista que eleva el conjunto sin sumar elementos superfluos.

image
Otro punto clave es la durabilidad. A diferencia de la cortina, que suele reemplazarse cada pocos meses, la mampara tiene una vida útil prolongada. Existen modelos transparentes, esmerilados o con tratamiento antisarro, lo que permite adaptar el recurso al estilo del baño y a las necesidades de privacidad sin perder diseño.

Desde la mirada de la arquitectura, esta solución también mejora la percepción espacial. Al no interrumpir visualmente el ambiente, el baño parece más grande y ordenado. Por eso, la mampara fija dejó de ser un lujo para convertirse en un estándar moderno, especialmente en viviendas donde el confort y la higiene diaria son prioridades claras.

