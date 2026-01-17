Rescataron a un andinista inglés tras sufrir mal de montaña en el Aconcagua

El andinista fue auxiliado por la Patrulla de Rescate en el campamento Cólera y trasladado hacia Plaza de Mulas para su estabilización médica.

Un operativo de búsqueda y rescate se desplegó en las últimas horas en el Cerro Aconcagua para asistir a un andinista de nacionalidad británica que se encontraba en una situación crítica tras sufrir mal de montaña.

El hecho, bajo la jurisdicción de la Comisaría 23ª de Uspallata, Las Heras, tuvo como protagonista a D.J. Cook, quien fue diagnosticado con mal agudo de montaña, deshidratación y fatiga extrema.

La alerta se recibió a las 10:30 horas a través del guía Nicolas Vega, quien informó que Cook permanecía en el campamento Cólera. Según el reporte, el andinista estaba alojado en el interior de su carpa en un delicado estado de salud, lo que le impedía descender de la montaña por sus propios medios.

Ante la urgencia, efectivos de la Patrulla de Rescate se desplazaron desde el refugio Nido de Cóndores para dar alcance al joven. Una vez que lograron tomar contacto con él, procedieron a medicarlo y comenzaron las maniobras de descenso seguro.

Tras un arduo trabajo que se prolongó durante varias horas, el equipo de rescatistas logró trasladar al andinista hasta el campamento Plaza de Mulas. En dicho lugar, el ciudadano inglés recibió atención inmediata por parte del personal médico, quienes lograron asistirlo y estabilizarlo satisfactoriamente.