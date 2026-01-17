Continúa el calor en Mendoza: a cuánto llegará la máxima este domingo

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con inestabilidades hacia la noche y precipitaciones en la zona de cordillera.

El pronóstico para este domingo en Mendoza.

Para este domingo 18 de enero está prevista una jornada nublada con calor aunque habrá un leve descenso de la temperatura e inestable hacia la noche en Mendoza, según la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un sábado caluroso y tormentas en algunas zonas de la provincia, para este domingo habrá un pequeño alivio. El pronóstico del tiempo anticipa una máxima de 31°C y una mínima de 22°C.

En la zona de cordillera pronostican precipitaciones. Por el momento el Paso Cristo Redentor permanece abierto durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza Mientras que el lunes está prevista una jornada más calurosa y algo nublada, con vientos moderados del noreste. La máxima será de 34°C y la mínima de 19°C.