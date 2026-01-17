17 de enero de 2026 - 20:18

Continúa el calor en Mendoza: a cuánto llegará la máxima este domingo

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con inestabilidades hacia la noche y precipitaciones en la zona de cordillera.

El pronóstico para este domingo en Mendoza.&nbsp;

El pronóstico para este domingo en Mendoza. 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este domingo 18 de enero está prevista una jornada nublada con calor aunque habrá un leve descenso de la temperatura e inestable hacia la noche en Mendoza, según la Dirección de Contingencias Climáticas.

Leé además

Días de mucho calor en Mendoza

Fin de semana caluroso y posibilidad de tormentas por la noche: así estará el tiempo en Mendoza

Por Redacción Sociedad
Las estafas online fueron el motivo más frecuente de problemas para los consumidores de Mendoza durante 2025

Consumidores: el ránking de las principales denuncias y estafas en Mendoza en 2025

Por Verónica De Vita

Luego de un sábado caluroso y tormentas en algunas zonas de la provincia, para este domingo habrá un pequeño alivio. El pronóstico del tiempo anticipa una máxima de 31°C y una mínima de 22°C.

En la zona de cordillera pronostican precipitaciones. Por el momento el Paso Cristo Redentor permanece abierto durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza

Mientras que el lunes está prevista una jornada más calurosa y algo nublada, con vientos moderados del noreste. La máxima será de 34°C y la mínima de 19°C.

En tanto el martes se pronostican tormentas en distintas zonas de la provincia y aumentará la temperatura. La máxima alcanzará los 36°C y la mínima será de 20°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

dyango: la musica romantica no pasara jamas

Dyango: "La música romántica no pasará jamás"

Por Ariel Búmbalo
Los Azules se imponen en el partido de ida a los mendocinos con el gol de Luchi Riveros. 

Torneo Regional Amateur: FADEP cayó frente a Villa Krause en la primera semifinal

Por Redacción Deportes
enero la pagina en blanco del ano

Enero la página en blanco del año

Por Mariela Lourdes González
Gustavo Bernardi, presidente del Grupo LTN﻿

Gustavo Bernardi: "No nos podemos quedar con empresas viejas"

Por Soledad Gonzalez