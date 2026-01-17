Dyango: "La música romántica no pasará jamás"

En el corazón del verano mendocino, la voz de uno de los grandes del canto romántico en español volverá a encender aplausos y emociones. Esta noche, el legendario Dyango, con una trayectoria que supera cinco décadas y una legión de seguidores fieles en toda América Latina y España, será el broche de oro musical de la Fiesta Departamental de la Vendimia de Junín , en el contexto del Encuentro de las Naciones que se desarrolla en el este provincial.

BTS en Argentina 2026: el cambio que complica los shows, demoras y dudas sobre el estadio

Nacido José Gómez Romero en Barcelona en 1940, Dyango es sinónimo de música romántica. Su carrera, iniciada en los años sesenta, se consolidó con clásicos que se han convertido en himnos de amor y nostalgia, como “Si la vieras con mis ojos” o “Contigo en la distancia”, temas que lo han instalado como una figura imprescindible para quienes buscan melodías que atraviesan generaciones. Con más de sesenta años sobre los escenarios y a sus 85 años mantiene la vigencia de un repertorio que sigue emocionando a públicos de todas las edades.

Antes de su presentación de este sábado, Dyango habló con Estilo sobre su música, su trayectoria, sus lazos con Argentina y Mendoza y de su fanatismo por el Barça.

—Mendoza es un punto dentro de Argentina que siempre he visitado, que siempre me han querido mucho, hay que de reconocerlo. Y siempre he tomado unos vinitos fuera de lo común. ¡Y eso es importante! Creo que estar en Argentina siempre es como estar en casa. Y por supuesto en Mendoza también.

—Ha actuado muchas veces en Mendoza…

—Muchas veces, sí. Y he cantado bueno, en festivales, en teatros, en todos lados. Y la última vez que estuve fue no hace tanto, en el Arena Maipú.

—¿Y cómo será su presentación en Junín? ¿Qué pueden esperar los juninenses?

—De mí pueden esperar mucho cariño. Y todas las canciones que quieran escuchar. Todas las canciones que quieran pedirme, que si yo las tengo en el repertorio se las hago. Y si no, pues me las invento.

— ¿Cuál es el secreto de Dyango para seguir de gira y siempre dando conciertos?

—Bueno, pues que tengo yo pocos años dentro de esto. Tengo solamente 85 años de vida. Imagínate que es del desde el año 68 hasta nuestros días. He venido todos los años a Argentina, todos los años menos en tiempo de pandemia, pero siempre y siempre he sido tratado como si fuera de casa. Por eso creo que soy pues más argentino que incluso español. Bueno, no, no creo, no, seguro. Si me dices catalán es otra cosa.

— ¿Y cuáles son los proyectos de Dyango para este año? ¿Hay discos nuevos?

—Estamos preparando un nuevo disco, como el que hicimos últimamente de dúos con gente joven, cantando mis canciones. Ese fue maravillosamente bien y hemos pensado que faltaba mucha gente que se uniera a mí y vamos a intentar seguir por esta línea. Gente de joven a la que le gusten mis canciones y que quiera a cantar con Dyango. Pero hay un montón de gente que quiere cantar conmigo, compañeros jóvenes que les gusta mi música, lógico.

—¿Y qué piensa de la música actual, de los cantantes jóvenes?

—Bueno, yo pienso que, fuera del reggaetón, la música que yo he hecho y que sigo haciendo y que muchos compañeros, aunque sean jóvenes, siguen haciéndola, porque la música romántica no pasará jamás. La gente se sigue enamorando, la gente sigue en estos momentos necesitando ese tipo de música.

—¿Y hay cantantes a los que considere herederos de su música?

—Veo gente muy válida, gente que canta muy bien, incluso mejor que yo, muy fácil. No sé, dijésemos Ángela Leiva, que ya hicimos un dúo, Tapari también hicimos un dúo, con varios compañeros y todos ellos lo hacen maravillosamente bien, la verdad. Y están orgullosísimos de poder cantar conmigo.

La música que "hizo" a Messi

Dyango llegó el jueves a Argentina y se mostró abierto y disponible para la entrevista con Los Andes, aunque puso una sola condición: que la hiciéramos antes del partido de Barcelona (con Racing de Santander), que esperaba ver por TV esa tarde de jueves.

—¿Hincha fanático del Barça?

—Sí, claro. Soy socio del Barça de toda la vida. Soy amigo de la directiva. He sido amigo de los jugadores. Es algo fuera de lo común. Creo que hay mucha gente que siente como yo. El Barça es la locura. Escucho ahora que el Madrid está hecho una mierda, mucho mejor.

—¿Y se extraña Messi en el Barcelona?

—En el Barcelona se quiere a Messi más que al propio presidente o al Papa de Roma. Messi es mucho más que todo eso. Messi adorable, y queremos que vuelva a Barcelona, que es realmente su casa. La casa de Messi está en Barcelona, sus hijos nacieron allá y son catalanes. Aparte de todo eso, él es alguien irreal, alguien como no ha habido nunca en la historia del fútbol. No como jugador, ya que lo es, sino como representante de un club. Messi es Dios para Barcelona.

—¿Y usted ha tenido algún vínculo con él o sólo como espectador?

—Yo como espectador, porque es suficiente. Pero de todos modos, su papá un día me dijo: "Puede ser, Dyango, que con tus canciones hayamos hecho a Messi”. Así que bueno, parece que he ayudado un poco a que Messi estuviera en este mundo.

—Pavada de honor…

—Sí, sí. Eso me lo dijo el papá. Y eso para mí, pues, es un honor, la verdad.

Sobre el Encuentro de las Naciones

Durante este fin de semana, Junín propone un gran cruce de culturas, sabores y tradiciones con la realización de la XXII edición del Encuentro de las Naciones, que se está desarrollando desde ayer y hasta el 19 de enero en el Parque Recreativo Dueño del Sol, en simultáneo con la Fiesta Departamental de la Vendimia 2026. La propuesta, que organiza la Municipalidad de Junín, forma parte de la agenda fuerte del verano mendocino y se consolida como uno de los eventos culturales y turísticos más convocantes del Este provincial.

Nacido en 2003 como una iniciativa gastronómica que buscaba dar visibilidad a las colectividades, el Encuentro de las Naciones fue creciendo año a año hasta transformarse en una celebración integral que reúne música, danza, artesanía y cocina internacional. Desde sus primeras ediciones en la Plaza Juan Bautista Alberdi y la avenida Mitre, el evento encontró en 2007 su espacio definitivo en el Parque Dueño del Sol, donde pudo ampliar su escala y sumar nuevas propuestas para el público local y visitante.

Hoy, el festival ofrece un amplio patio de colectividades con danzas y música típicas de distintos países, una variada gastronomía del mundo, food trucks, patios de comidas rápidas, un patio argentino, degustaciones de bodegas, productos regionales y stands de artesanos y emprendedores.

La edición 2026 contará con la participación de más de 20 colectividades, que desplegarán trajes típicos, sabores y expresiones artísticas representativas de diversas regiones del mundo. A esta propuesta se suma una programación musical de alto impacto, con tres noches de acceso gratuito, bajo la modalidad de entrada simbólica mediante un envase plástico para reciclar, y una cuarta jornada con entrada paga.

La grilla artística combina estilos y generaciones: anoche se presentaron Indio Rojas y Estelares; esta noche, que unirá el Encuentro con la Vendimia Departamental, será el turno de Dyango; el domingo 18 cerrarán Los Caligaris; y el lunes 19, con entradas a la venta, subirán al escenario La K’onga y el Chaqueño Palavecino.

La de ste sábado es una de las noches principales, ya que se desarrollará la Fiesta Departamental de la Vendimia de Junín 2026, titulada El milagro que florece. La puesta en escena propone un relato poético sobre la identidad y la memoria colectiva del departamento, desde el desierto original y la llegada del agua hasta la gesta inmigrante, el trabajo vitivinícola y la construcción de un “jardín” posible gracias a la voluntad de su gente. Más de 300 artistas darán vida a este espectáculo central. Al cierre será la presentación de Dyango, también con entrada gratuita.

El Encuentro de las Naciones pretende potenciar el turismo cultural y fortalecer el perfil de Junín como destino de verano. El predio contará con playa de estacionamiento organizada y tarifas accesibles, y lo recaudado será destinado a jardines maternales e instituciones deportivas, reforzando el impacto social del evento.