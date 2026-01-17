Allanaron la casa de Luis Cavanagh, ex pareja de Romina Gaetani: Secuestraron armas de fuegO

Luis Cavanagh, ex pareja de la actriz Romina Gaetani, sufrió un allanamiento ordenado por la Justicia en su domicilio del barrio privado Tortugas Country, en la localidad bonaerense de Alberti, donde se hallaron armas de fuego, municiones y otros elementos de interés para la causa. y que se agravó tras un episodio que derivó en su internación con golpes visibles.
La causa se originó antes de que Gaetani fuera hospitalizada, según surge de la denuncia en la que relató una serie de episodios de violencia que incluyeron agresiones físicas y verbales. De acuerdo con información recabada por la investigación, la actriz manifestó haber sufrido “zamarreadas, golpes y violencia verbal” motivadas por situaciones de celos, lo que activó el seguimiento judicial del vínculo y de los hechos denunciados.
El último episodio, que presentó un cuadro más grave, llevó a que Gaetani fuera internada con lesiones en brazos y cadera. Ese hecho fue determinante para que el Juzgado de Garantías N°7 de Pilar dispusiera una medida de allanamiento en la vivienda ubicada en la calle 12 de Octubre 701, donde residía Cavanagh. La orden judicial tuvo como objetivo reunir pruebas que permitieran esclarecer el contexto de violencia denunciado y evaluar posibles riesgos adicionales.
Durante el procedimiento participaron efectivos policiales junto con personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) Pilar, la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) Pilar y el Destacamento de La Lonja. En el interior del domicilio, las fuerzas de seguridad secuestraron un total de 14 municiones, 23 vainas servidas, un cargador, ocho balas y una pistola calibre 9 milímetros, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para su análisis y peritaje.