"Me redujo y me volvió chiquita": el doloroso relato de Romina Gaetani tras denunciar a su ex

Hace apenas una semana, Romina Gaetani decidió romper el silencio y contar públicamente que fue víctima de violencia de género por parte de su expareja, Luis Cavanagh . El relato no solo expuso una situación extrema que la llevó a estar internada, sino que también marcó un punto de quiebre personal y judicial.

La actriz lo denunció y amplió su presentación ante la Justicia tras someterse a una pericia psiquiátrica. En medio de ese proceso, volvió a subirse a un escenario y eligió que su palabra circulara, aun desde el dolor.

El testimonio más crudo llegó a través de un mensaje que Gaetani le envió a María Fernanda Callejón , quien lo leyó al aire en La Mañana con Moria, por El Trece. Allí, la actriz abrió su intimidad con una honestidad desarmante.

“Quiero contarles que estoy rota . Mi cabeza aún no encuentra las palabras para procesar todo, para llegar a entender cómo me dejé poner las manos encima”, expresó en el inicio del texto, luego de agradecer la posibilidad de visibilizar lo vivido.

En el mensaje, Gaetani describió un recorrido que comenzó mucho antes de los hechos físicos. “ Antes era verbal… Hechos de violencia, sobre todo verbales , que uno va calando, hasta que me redujo y me volvió chiquita ”, contó, en una frase que condensó el daño progresivo que suele caracterizar este tipo de vínculos.

Embed - "ESTOY ROTA": LA PALABRA DE ROMINA GAETANI EN EL PROGRAMA DE MORIA TRAS DENUNCIAR A SU EXPAREJA

La actriz también puso en palabras una contradicción dolorosa y frecuente en estos contextos. “Lo que ya sabemos, pero a veces nos toca vivirlo y no lo podemos ver, porque aún lo amo y sufro por eso”, confesó.

El texto avanzó sobre el control y la manipulación que, según relató, marcaron la relación. “Fue desintegrando mi autoestima. No era la primera vez que revisaba mi celular. Me controlaba. Manipulaciones. Hechos irreproducibles que ayer declaré en su totalidad con lujo de detalles en mi pericia psiquiátrica”, explicó Gaetani, al dar cuenta de la ampliación de su denuncia y del impacto psicológico que dejó la experiencia.

Luis Cavanagh De perfil reservado y fuera del ambiente artístico, fue pareja de Romina Gaetani, quien lo denunció por violencia de género. Web

Callejón, amiga cercana de la actriz, sumó detalles sobre las decisiones que Romina tomó luego de ese proceso. Explicó que pidió una perimetral y un botón de pánico, medidas que en un primer momento había rechazado.

También puso el foco en una realidad que atraviesa a muchas mujeres que denuncian. “En el medio, ella ya tenía pautada la actuación con La Bomba de Tiempo y que se atraviese una situación de violencia de género no significa que el mundo se detenga. Vos seguís siendo la misma mujer, tenés que salir a trabajar, cumplir con lo que ya estaba pautado”, reflexionó.