7 de enero de 2026 - 15:14

"Me redujo y me volvió chiquita": el doloroso relato de Romina Gaetani tras denunciar a su ex

La actriz habló con María Fernanda Callejón luego de someterse a una pericia psicológica y relató su calvario con Luis Cavanagh.

Romina Gaetani
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La actriz lo denunció y amplió su presentación ante la Justicia tras someterse a una pericia psiquiátrica. En medio de ese proceso, volvió a subirse a un escenario y eligió que su palabra circulara, aun desde el dolor.

Romina Gaetani habló tras someterse a una pericia psicológica

El testimonio más crudo llegó a través de un mensaje que Gaetani le envió a María Fernanda Callejón, quien lo leyó al aire en La Mañana con Moria, por El Trece. Allí, la actriz abrió su intimidad con una honestidad desarmante.

“Quiero contarles que estoy rota. Mi cabeza aún no encuentra las palabras para procesar todo, para llegar a entender cómo me dejé poner las manos encima”, expresó en el inicio del texto, luego de agradecer la posibilidad de visibilizar lo vivido.

Embed - "ESTOY ROTA": LA PALABRA DE ROMINA GAETANI EN EL PROGRAMA DE MORIA TRAS DENUNCIAR A SU EXPAREJA

En el mensaje, Gaetani describió un recorrido que comenzó mucho antes de los hechos físicos. “Antes era verbal… Hechos de violencia, sobre todo verbales, que uno va calando, hasta que me redujo y me volvió chiquita”, contó, en una frase que condensó el daño progresivo que suele caracterizar este tipo de vínculos.

La actriz también puso en palabras una contradicción dolorosa y frecuente en estos contextos. “Lo que ya sabemos, pero a veces nos toca vivirlo y no lo podemos ver, porque aún lo amo y sufro por eso”, confesó.

El texto avanzó sobre el control y la manipulación que, según relató, marcaron la relación. “Fue desintegrando mi autoestima. No era la primera vez que revisaba mi celular. Me controlaba. Manipulaciones. Hechos irreproducibles que ayer declaré en su totalidad con lujo de detalles en mi pericia psiquiátrica”, explicó Gaetani, al dar cuenta de la ampliación de su denuncia y del impacto psicológico que dejó la experiencia.

De perfil reservado y fuera del ambiente artístico, fue pareja de Romina Gaetani, quien lo denunció por violencia de género.

Callejón, amiga cercana de la actriz, sumó detalles sobre las decisiones que Romina tomó luego de ese proceso. Explicó que pidió una perimetral y un botón de pánico, medidas que en un primer momento había rechazado.

También puso el foco en una realidad que atraviesa a muchas mujeres que denuncian. “En el medio, ella ya tenía pautada la actuación con La Bomba de Tiempo y que se atraviese una situación de violencia de género no significa que el mundo se detenga. Vos seguís siendo la misma mujer, tenés que salir a trabajar, cumplir con lo que ya estaba pautado”, reflexionó.

