16 de enero de 2026 - 10:37

Allanaron la casa del ex de Romina Gaetani y encontraron un elemento clave para la causa

La Policía allanó la vivienda de Luis Cavanagh en el Tortugas Country Club en el marco de la causa por violencia de género iniciada por la actriz.

Allanaron la casa del ex de Romina Gaetani y encontraron más pruebas.

Allanaron la casa del ex de Romina Gaetani y encontraron más pruebas.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

El caso que tiene como denunciante a Romina Gaetani sumó este jueves un movimiento clave: por disposición del juez de Garantías N.° 7 de San Isidro, Walter Saettone, efectivos policiales allanaron la casa de su expareja Luis Cavanagh en el Tortugas Country Club, en Pilar.

Leé además

flor de la v hablo tras el comentario de maxi lopez y marco un fuerte limite: me da pena

Flor de la V habló tras el comentario de Maxi López y marcó un fuerte límite: "Me da pena"

Por Redacción Espectáculos
Noche suspendida en Jesús María mientras cantaba Soledad Pastorutti

El mal momento de Soledad Pastorutti en Jesús María 2026: "Había mucho en juego"

Por Redacción Espectáculos
Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por A24.com (@a24noticias)

De acuerdo con fuentes del caso, el magistrado ordenó buscar un arma 9 milímetros registrada a nombre de Cavanagh: se trata de una pistola declarada que, según remarcan los investigadores, no fue exhibida ni utilizada contra la víctima, pero cuya localización y resguardo se dispusieron como medida preventiva.

En el procedimiento se secuestró un cargador con municiones y una réplica de arma de fuego, que serán parte de la causa para definir el futuro de Cavanagh.

Romina Gaetani
Allanaron la casa del ex de Romina Gaetani y encontraron más pruebas.

Allanaron la casa del ex de Romina Gaetani y encontraron más pruebas.

El allanamiento se concretó en la propiedad donde ocurrió el episodio de violencia el 28 de diciembre de 2025, hecho que activó la intervención policial y el traslado de Gaetani al Hospital Central de Pilar. En una crónica posterior, se difundió el parte policial que mencionaba el aviso al 911 y la asistencia a la actriz en estado de nerviosismo.

En paralelo, el expediente incorporó un informe de riesgo elaborado por el Centro de Asistencia a la Víctima (Ministerio Público Fiscal) que ubicó a la actriz en situación de “alto riesgo”. El reporte señala que el imputado sería “excesivamente celoso y controlador”, incluso respecto del trabajo de la artista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2009328291174359106&partner=&hide_thread=false

Se conocieron imágenes de cámaras que muestran a Romina Gaetani pidiendo ayuda

En los últimos días también se conocieron imágenes de cámaras de seguridad del country que registran el momento en que Gaetani llega a la garita y pide ayuda; ese material, difundido en TV y ya incorporado al expediente, se consideró relevante para reconstruir la secuencia previa a la denuncia.

La defensa del empresario, por su parte, niega los hechos. En un audio difundido por televisión, el empresario ofrece una versión distinta y afirma que dispone de registros propios del incidente. En sus dichos sostiene que la situación “está grabada” y que, de ser necesario, los mostraría en sede mediática o judicial.

Desde el entorno de Gaetani se remarca que la artista se encuentra contenida por su familia y equipo médico, con foco en su recuperación emocional tras el impacto del episodio. Voceros que la acompañan señalaron que por ahora elige mantenerse al margen de declaraciones públicas adicionales, mientras la causa avanza en sede judicial con reserva de detalles sensibles.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Romina Gaetani se presentó en la portería del barrio donde vivía para pedir ayuda luego de que su pareja la golpeara.  

Cámaras de seguridad muestran el momento en que Romina Gaetani pide ayuda luego de ser agredida por su ex

Por Redacción Espectáculos
me redujo y me volvio chiquita: el doloroso relato de romina gaetani tras denunciar a su ex

"Me redujo y me volvió chiquita": el doloroso relato de Romina Gaetani tras denunciar a su ex

Por Redacción Espectáculos
El Chino Leunis le dedicó sentidas palabras a su hija, por su cumpleaños 16.

El emotivo mensaje con el que el Chino Leunis mostró cuánto creció su hija: "Me llenas de orgullo"

Por Agustín Zamora
El Chaqueño Palavecino y su revelación antes de Jesús María.

"Tiene 28 años": el Chaqueño Palavecino y un inesperado anuncio antes de su show en Jesús María 2026

Por Redacción Espectáculos