Allanaron la casa del ex de Romina Gaetani y encontraron un elemento clave para la causa

El caso que tiene como denunciante a Romina Gaetani sumó este jueves un movimiento clave: por disposición del juez de Garantías N.° 7 de San Isidro, Walter Saettone , efectivos policiales allanaron la casa de su expareja Luis Cavanagh en el Tortugas Country Club , en Pilar.

La medida se inscribe en la investigación que conduce la fiscal María José Basiglio (UFI de Género de Pilar) tras la denuncia por violencia de género radicada por la actriz a fines de 2025.

De acuerdo con fuentes del caso, el magistrado ordenó buscar un arma 9 milímetros registrada a nombre de Cavanagh : se trata de una pistola declarada que, según remarcan los investigadores, no fue exhibida ni utilizada contra la víctima, pero cuya localización y resguardo se dispusieron como medida preventiva.

En el procedimiento se secuestró un cargador con municiones y una réplica de arma de fuego , que serán parte de la causa para definir el futuro de Cavanagh.

El allanamiento se concretó en la propiedad donde ocurrió el episodio de violencia el 28 de diciembre de 2025 , hecho que activó la intervención policial y el traslado de Gaetani al Hospital Central de Pilar. En una crónica posterior, se difundió el parte policial que mencionaba el aviso al 911 y la asistencia a la actriz en estado de nerviosismo.

En paralelo, el expediente incorporó un informe de riesgo elaborado por el Centro de Asistencia a la Víctima (Ministerio Público Fiscal) que ubicó a la actriz en situación de “alto riesgo”. El reporte señala que el imputado sería “excesivamente celoso y controlador”, incluso respecto del trabajo de la artista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2009328291174359106&partner=&hide_thread=false POR PRIMERA VEZ: ROMINA GAETANI Y LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD#DDM @ddm_ok pic.twitter.com/0CFB2nwrhp — América TV (@AmericaTV) January 8, 2026

Se conocieron imágenes de cámaras que muestran a Romina Gaetani pidiendo ayuda

En los últimos días también se conocieron imágenes de cámaras de seguridad del country que registran el momento en que Gaetani llega a la garita y pide ayuda; ese material, difundido en TV y ya incorporado al expediente, se consideró relevante para reconstruir la secuencia previa a la denuncia.

La defensa del empresario, por su parte, niega los hechos. En un audio difundido por televisión, el empresario ofrece una versión distinta y afirma que dispone de registros propios del incidente. En sus dichos sostiene que la situación “está grabada” y que, de ser necesario, los mostraría en sede mediática o judicial.

Desde el entorno de Gaetani se remarca que la artista se encuentra contenida por su familia y equipo médico, con foco en su recuperación emocional tras el impacto del episodio. Voceros que la acompañan señalaron que por ahora elige mantenerse al margen de declaraciones públicas adicionales, mientras la causa avanza en sede judicial con reserva de detalles sensibles.