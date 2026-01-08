Cámaras de seguridad muestran el momento en que Romina Gaetani pide ayuda luego de ser agredida por su ex

El día de hoy, el programa de América, DDM compartió imágenes exclusivas pertenecientes a las cámaras de seguridad del barrio privado en el partido bonaerense de Pilar, donde residía Romina Gaetani . Las grabaciones capturan el momento en que la cruz se acerca a la guardia del country para pedir ayuda luego de haber sido agredida por Luis Cavanagh, su expareja . A raiz de esto, Gaetani fue trasladada al Hospital de Pilar con lesiones visibles en sus brazos y cadera, además de presentar un fuerte estado de nerviosismo.

Las capturas presentadas en el programa televisivo forman parte del expediente judicial. En las fotos, se observa en un primer momento un auto marca Peugeot color azul perteneciente a la victima, quien se acercó al personal de seguridad del barrio privado.

Una segunda captura muestra “una femenina dentro del auto, en crisis de llanto y estado de nerviosismo , mientras dialoga con el personal de seguridad” que se ubican a ambos lados de las ventanillas. Las imágenes confirman, la víctima se encontraba sola en el vehículo.

Ante la gravedad del estado de Gaetani, el personal procedió a llamar a la ambulancia y contactar a la policía. De manera simultanea, una amiga de la actriz, con quien ella mantenía comunicación en ese momento, también se contactó con el 911.

En los fotogramas finales se observa que “Minutos después , retrocede el vehículo mientras le indican que aguarde en el lugar” , mientras los trabajadores se comunican por teléfono para reportar la situación.

En el expediente, el trabajador sostuvo: “Se hace presente en la portería número dos, en estado de shock, temblando, llorando y pidiendo ayuda porque su pareja la golpeó. Le solicito que estaciones a un lado y que aguarde porque voy a solicitar un móvil policial y asistencia médica a la guardia central”.

Finalmente comenta que notificó de inmediato a su encargado "le di la novedad para que realicen la asistencia”.