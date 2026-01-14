14 de enero de 2026 - 12:06

Rescataron a un andinista polaco que había sufrido mal de montaña en el Parque Aconcagua

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 20.45, luego de que Guardaparques del Destacamento Plaza de Mulas informaran que un montañista de 35 años, identificado como M. G., de nacionalidad polaca, no había regresado tras salir a las 11 de la mañana desde el campamento Plaza de Mulas con destino al cerro Bonete.

Personal de la Patrulla de Rescate, junto a efectivos policiales y Guardaparques, asistió a un andinista que presentaba problemas de salud en el Parque Provincial Aconcagua, en la zona de Alta Montaña.

Al constatar su ausencia en la carpa, se activó de inmediato un operativo de búsqueda. Efectivos de la Patrulla de Rescate se dirigieron hacia la zona del cerro y, tras aproximadamente una hora de rastrillaje, lograron establecer contacto con el andinista, quien fue hallado en buen estado general de salud.

En el lugar, el personal procedió a hidratarlo y comenzó el descenso controlado hacia el servicio médico del campamento Plaza de Mulas. Allí fue evaluado por profesionales de la salud, quienes le diagnosticaron Mal Agudo de Montaña moderado y dispusieron su evacuación para el día siguiente.

