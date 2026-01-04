4 de enero de 2026 - 20:44

Murió un montañista ruso a metros de la cumbre del Aconcagua

El hombre se desvaneció por un paro cardiorrespiratorio cuando estaba a unos 6.800 metros de altura. Pese a la asistencia médica y las maniobras de reanimación, falleció cerca de la cima.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un montañista de nacionalidad rusa murió este domingo 4 de enero, cerca de las 13.40, mientras intentaba alcanzar la cumbre del cerro Aconcagua, a pocos metros del objetivo final. El deceso se produjo pese a la rápida asistencia y a las maniobras de reanimación realizadas en plena alta montaña.

Tras conocerse el episodio, se activó un operativo de emergencia a cargo de la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza, con apoyo de Guardaparques del Parque Provincial Aconcagua, quienes se trasladaron en helicóptero hasta el lugar donde se encontraba el andinista.

La víctima fue identificada como K. B., de 55 años, nacido en Rusia. El hombre se hallaba en el sector conocido como El Hombro, a una altitud aproximada de 6.800 msnm.

A esa altura, el montañista se desvaneció de manera repentina. Ante la situación, el guía de la expedición dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

En el lugar se le practicaron maniobras de RCP durante unos 20 minutos, además de la administración de oxígeno y adrenalina, pero los intentos por reanimarlo resultaron infructuosos y se confirmó su fallecimiento en la montaña. Además se dio intervención a la doctora María Luz Maturano, de la Oficina Fiscal N.º 11, quien impartió las directivas correspondientes y fue informada de que la recuperación del cuerpo quedará supeditada a las condiciones meteorológicas.

Se trata de una de las primeras muertes registradas en la actual temporada de ascensos, que comenzó el 1 de noviembre, período en el que se incrementa de manera significativa la actividad en el cerro más alto de América y, con ella, los riesgos asociados a la altura y a las exigencias físicas extremas.

