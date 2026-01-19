19 de enero de 2026 - 12:28

Incendios en Chile: confirman 19 muertos, más de 20 mil hectáreas quemadas y 325 viviendas destruidas

Las autoridades adelantaron que el número de afectados podría aumentar. Qué se sabe sobre el origen del incendio.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Las autoridades chilenas entregaron este lunes un nuevo balance sobre los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país, principalmente en la Región del Biobío y Región de Ñuble. Según informó el Gobierno, la emergencia ya dejó 19 personas fallecidas, 1.533 damnificados y 325 viviendas destruidas.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el ministro del Interior Álvaro Elizalde confirmó que la cifra de víctimas fatales se mantiene en 18 en el Biobío y 1 en Ñuble. Además, precisó que 300 viviendas fueron destruidas en el Biobío y 25 en Ñuble, mientras que otras 1.140 se encuentran en evaluación. “Son estadísticas que van variando en el transcurso de la jornada”, advirtió.

En cuanto al operativo de combate, el ministro detalló que hay 77 aeronaves dispuestas para enfrentar los focos activos. “Los vuelos se realizan cuando existen condiciones favorables y cuando pueden tener un impacto efectivo sobre el incendio”, explicó. También aclaró que, debido a que aún hay zonas a las que no se pudo acceder, el número de personas afectadas podría aumentar.

Por su parte, el director regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Esteban Krause, informó el domingo por la noche que los megaincendios en el Biobío ya superan las 20 mil hectáreas consumidas por el fuego.

Qué se sabe sobre el origen del incendio

Sobre el origen de los incendios, el ministro de Seguridad Luis Cordero señaló que la prioridad sigue siendo el combate de las llamas y confirmó que fiscales especializados ya se desplazaron a las zonas afectadas. "Las causas están bajo investigación y pueden ser múltiples: desde eventos eléctricos y negligencias hasta potenciales actos dolosos. Es prematuro informar una causa específica", indicó.

Cordero subrayó además que, una vez garantizada la seguridad en cada sector, se resguardan los sitios del suceso para no entorpecer las pericias.

