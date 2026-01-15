Multas de hasta $400.000 en Chile: la infracción más común entre los turistas argentinos

La infracción más repetida por los turistas argentinos
El foco está puesto en una práctica habitual entre fumadores: arrojar colillas de cigarrillo en espacios públicos o fumar en sectores donde está expresamente prohibido. El Ministerio del Medio Ambiente de Chile impulsó hace un tiempo la Ley 21.413, conocida como “Chao Colillas”, que prohíbe fumar dentro de una franja de 80 metros desde la línea de más alta marea en playas, riberas de ríos y lagos. La normativa también establece la prohibición absoluta de arrojar colillas en la vía pública o en cualquier espacio al aire libre. El incumplimiento de esta ley activa sanciones que pueden sorprender a quienes no están informados antes de viajar.
El valor de las multas
Las multas previstas por esta infracción tienen como objetivo principal la protección del medio ambiente. Una sola colilla de cigarrillo puede contaminar hasta mil litros de agua, lo que explica la dureza de las penalidades. Las sanciones se calculan en Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y suelen ubicarse entre 1 y 4 UTM.
Esto equivale a montos que pueden alcanzar los u$s 260, lo que en pesos argentinos representa cifras que oscilan entre los $380.000 y los $400.000, dependiendo del tipo de cambio vigente. En zonas turísticas costeras, los casos más difundidos entre visitantes argentinos suelen rondar entre los $250.000 y los $400.000. Además, la infracción implica una citación obligatoria al Juzgado de Policía Local, y no presentarse puede generar problemas legales posteriores.
Por qué se eligen las colillas de cigarrillos
Los filtros de los cigarrillos están fabricados con acetato de celulosa, un tipo de plástico de alta resistencia que tarda años en degradarse. Durante ese proceso, libera sustancias tóxicas como nicotina, arsénico y plomo, que contaminan ríos, mares y lagos.
Muchos animales marinos confunden las colillas con alimento y las ingieren, incorporando estos contaminantes a su organismo. El daño se traslada luego a la cadena alimentaria y llega al ser humano a través del consumo de pescado. A esto se suma la fragmentación del material en microplásticos, que profundiza la crisis ambiental en ecosistemas acuáticos.