Detuvieron a cinco turistas argentinos que intentaron ingresar a Chile con pirotecnia ilegal

Los ciudadanos que viajaban desde Mendoza hacia Valparaíso fueron sorprendidos con material pirotécnico no declarado y no podrán salir de Chile.

En un procedimiento realizado en el Complejo Los Libertadores, cinco turistas argentinos fueron detenidos luego de intentar ingresar ilegalmente fuegos artificiales a territorio chileno.

El hallazgo se produjo el martes pasado alrededor de las 10:15 horas durante la revisión rutinaria de equipajes y pasajeros, en un colectivo turístico proveniente de la ciudad de Mendoza con destino final a Valparaíso.

Inicialmente, los funcionarios encontraron un paquete de pirotecnia oculto en una campera de uno de los ciudadanos, identificado con las iniciales E.A.A.C. Tras descubrir dicho material, los uniformados solicitaron apoyo de la Unidad de Drogas y Delitos Conexos para realizar una inspección exhaustiva, la cual permitió descubrir que los otros cuatro acompañantes también portaban elementos similares que no habían sido declarados.

De acuerdo con las declaraciones obtenidas por las autoridades, se logró establecer que E.A.A.C. fue quien articuló el ingreso de la mercancía y la distribuyó entre el resto de los turistas para intentar sortear los controles. En total, el personal aduanero incautó bengalas y otros elementos pirotécnicos valorados en alrededor de $120.000.

Tras el procedimiento, los involucrados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes. El fiscal Jorge Alfaro Figueroa formalizó a los cinco turistas por el delito de posesión o porte de fuegos artificiales, sumando el cargo de contrabando para el cabecilla del grupo.

Como resultado de la audiencia, el juez Daniel Chaucón Ojeda decretó un plazo de investigación de tres meses y aplicó las medidas cautelares de firma semanal ante la Policía de Investigaciones (PDI) de Los Andes y el arraigo nacional, lo que les prohíbe abandonar el país mientras dure el proceso. Además, se ha programado una nueva audiencia para fin de mes con el objetivo de revisar las medidas o evaluar un procedimiento abreviado.