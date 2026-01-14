Ya son 3 los acusados por el crimen del joven atropellado y arrastrado 300 metros: quién es la nueva detenida

La Fiscalía de Homicidios ordenó la detención de una mujer que también iba a bordo del auto que atropelló y arrastró durante 3 cuadras en Guaymallén a un joven de 19 años que falleció diez días después en el hospital Central.

De esta forma son tres los sospechosos de la muerte de Nicolás Alejandro Varas Frías (19), ya que están detenidos, imputados y con prisión preventiva Mariano Tello Sánchez (31) y su novia, Micaela Natalí Lucero , acusados por el delito de “homicidio agravado por alevosía ”.

La misma imputación se le impondrá en las próximas horas a Rebeca Ortubia, la novia del hermano de Tello Sánchez , ya que la fiscal Claudia Ríos sostiene que la mujer iba a bordo del auto que se utilizó para embestir y darle muerte a Varas.

Según consta en el acta de procedimiento policial, el viernes 26 de diciembre a las 0:15 aproximadamente, ingresa un llamado al 911, por un hecho ocurrido en Echeverría y Tito Laciar de Guaymallén , en el que se denuncia que un auto, por circunstancia desconocidas, atropella a un hombre, arrastrándolo unas tres cuadras aproximadamente.

Un móvil de la Comisaría Novena, fue derivado al lugar, donde los uniformados encontraron a un joven tendido en el asfalto y personal del SEC asistiéndolo. En tanto que en el lugar se encontraba un VW Gol gris en posición diagonal, manchas de sangre en el asfalto y, adentro de vehículo, una mujer.

El herido fue asistido por el Servicio Coordinado, con pérdida total de ambos miembros inferior, por lo que es trasladado de urgencia al Hospital Central.

Mientras que uno de los policías se subió a la ambulancia, el otro entrevistó a la mujer de auto di la versión de los hechos, explicando que cerca de las 23 del día anterior, se encontraba en la plaza de Villanueva, en Libertad entre Italia y España, acompañada de mi novio Tello Lucas, su cuñado y la novia de éste.

En un momento pasa por el lugar dos hombres y una mujer que los empiezan a agredir verbalmente, sin motivos lo que generó una discusión verbal hasta que los tres se fueron.

Veinte minutos más tarde el grupo regresó y con cuchillos los amenazaron y les exigieron sus pertenencias, comenzando una riña en que los agresores se llevaron un celular y dos casos de motos.

Los hermanos Tello recuperaron el celular y comenzaron a perseguir a los ladrones. Lucas y las dos mujeres comenzaron a perseguirlos en el auto, mientras que el otro Tello se quedó en el lugar a cuidar su moto.

Siempre según la versión de la novia del imputado, los ladrones se separaron y el conductor elige perseguir a uno que llevaba un casco y que al llegar a Godoy Cruz y Arenales intenta subir a un taxi y luego a un auto. El conductor le dio alcance en Godoy Cruz y Alpatacal, y lo embistió pero al no verlo más “dimos por supuesto que logró huir, por lo que seguimos nuestro camino”.

Al circular unas 3 cuadras aproximadamente por calle “notamos que el rodado pierde potencia y que un grupo de personas nos piden que detengamos la marcha, ya que estamos arrastrando a una persona. Al descender vemos como este sujeto estaba incrustado en la parte baja del rodado y como pierde sangre, por lo que quedamos en shock, yo me quede en el lugar, pero mi novio y Rebeca se retiraron, por miedo a represalias”, explicó la mujer.

Cerca de las 2 de la madrugada el conductor se entregó de forma voluntaria y el fiscal interviniente dispuso que quedara detenido a disposición de la Oficina Fiscal N° 2, mientras que el vehículo fue secuestrado para las pericias correspondientes.

Diez días de agonía

Luego de ser atropellado, Nicolás Alejandro Varas Frías ingresó a la guardia del hospital Central con un diagnóstico de “politraumatismo por colisión vial”, según informaron oficialmente desde nosocomio capitalino.

El joven presentaba “laceraciones en espalda, dorso y miembros inferiores con amputación traumática de miembros inferiores”.

Los médicos, ante el cuadro de extrema gravedad lo estabilizaron y de inmediato fue ingresado a quirófanos donde se realizó “amputación supracondilea bilateral de miembros inferiores”. Luego, quedó “intubado en terapia intensiva, con pronóstico reservado” hasta que falleció el 6 de enero de 2026.