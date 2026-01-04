4 de enero de 2026 - 14:28

Detuvieron a un policía por el crimen de Cynthia Landi en Guaymallén tras el conflicto con los trapitos

Ocurrió tras una discusión a las afueras de un boliche por el pago de un estacionamiento. Investigan si el efectivo fue quien efectuó los disparos.

Crimen en Guaymallén.

Crimen en Guaymallén.

Foto:

Imagen ilustrativa / archivo
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La investigación por el asesinato de Cynthia Romina Landi Rodríguez avanza en las últimas horas, luego de que un efectivo policial fuera aprehendido como principal sospechoso del ataque.

Leé además

El crimen ocurrió en Guaymallén.

Una mujer fue asesinada en Guaymallén tras un conflicto con trapitos por el pago de estacionamiento

Por Redacción Policiales
Guaymallén: un motociclista murió tras caer a una acequia

Tragedia en Guaymallén: un motociclista murió tras caer a una acequia en la Costanera

Por Redacción Policiales

El policía fue detenido en el marco de la causa que investiga la muerte de la mujer de 39 años, quien recibió un disparo durante una balacera registrada en la madrugada del domingo, tras un violento episodio en inmediaciones de un local nocturno de Dorrego.

Los investigadores intentan determinar si el efectivo fue quien efectuó los disparos que provocaron el fallecimiento de la víctima.

Según trascendió, los avances surgieron a partir de las declaraciones de testigos presenciales del hecho, lo que motivó el pedido de aprehensión del funcionario público. La investigación está a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, indicaron fuentes vinculadas a la causa.

Cronología del asesinato

Según la investigación de la Unidad Investigativa (UID), el episodio se originó tras una discusión por el pago del estacionamiento entre personas que salían de un local nocturno y trapitos de la zona. Luego del enfrentamiento -sin pasar a mayores-, los involucrados se refugiaron en el domicilio de la víctima.

Sin embargo, el problema no terminó ahí. Un vehículo de color blanco pasó frente a la casa y realizó una balacera antes de darse a la fuga por calle 25 de Mayo hacia el Este. Uno de los proyectiles impactó en la axila derecha de la víctima, quien ese momento se encontraba cerrando la persiana de su vivienda.

Desde el Hospital Central se confirmó que la mujer ingresó ya sin signos vitales. El diagnóstico médico indicó una herida de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida en la región axilar derecha.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Guaymallén decomisó 100 kilos de pirotecnia ilegal e intensifica controles.

Guaymallén decomisó 100 kilos de pirotecnia ilegal tras un amplio operativo

Por Redacción Sociedad
Búsqueda de la mujer que cayó al Zanjón de los Ciruelos. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Con drones y un helicóptero buscan a la mujer que fue arrastrada por la crecida del Zanjón de los Ciruelos

Imputaron al conductor que atropelló y arrastró tres cuadras a un joven

Imputaron al conductor que atropelló y arrastró tres cuadras a un joven en Guaymallén

Por Redacción Policiales
como funcionaran los servicios municipales en guaymallen este 31 de diciembre y el 1 de enero

Cómo funcionarán los servicios municipales en Guaymallén este 31 de diciembre y el 1 de enero

Por Redacción