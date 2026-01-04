Detuvieron a un policía por el crimen de Cynthia Landi en Guaymallén tras el conflicto con los trapitos

La investigación por el asesinato de Cynthia Romina Landi Rodríguez avanza en las últimas horas, luego de que un efectivo policial fuera aprehendido como principal sospechoso del ataque.

Una mujer fue asesinada en Guaymallén tras un conflicto con trapitos por el pago de estacionamiento

El policía fue detenido en el marco de la causa que investiga la muerte de la mujer de 39 años, quien recibió un disparo durante una balacera registrada en la madrugada del domingo, tras un violento episodio en inmediaciones de un local nocturno de Dorrego.

Los investigadores intentan determinar si el efectivo fue quien efectuó los disparos que provocaron el fallecimiento de la víctima.

Según trascendió, los avances surgieron a partir de las declaraciones de testigos presenciales del hecho, lo que motivó el pedido de aprehensión del funcionario público. La investigación está a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , indicaron fuentes vinculadas a la causa.

Según la investigación de la Unidad Investigativa (UID), el episodio se originó tras una discusión por el pago del estacionamiento entre personas que salían de un local nocturno y trapitos de la zona . Luego del enfrentamiento -sin pasar a mayores-, los involucrados se refugiaron en el domicilio de la víctima.

Sin embargo, el problema no terminó ahí. Un vehículo de color blanco pasó frente a la casa y realizó una balacera antes de darse a la fuga por calle 25 de Mayo hacia el Este. Uno de los proyectiles impactó en la axila derecha de la víctima, quien ese momento se encontraba cerrando la persiana de su vivienda.

Desde el Hospital Central se confirmó que la mujer ingresó ya sin signos vitales. El diagnóstico médico indicó una herida de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida en la región axilar derecha.