Asesinato en la puerta de un boliche: macabros detalles de la balacera que terminó con una madre muerta

A la espera del resultado de la necropsia y pericias balísticas la Fiscalía de Homicidios avanza en la investigación sobre el asesinato de una mujer de 39 años que fue baleada , como resultado final de una pelea entre cuidadores de coches y clientes de un boliche ubicado en Dorrego.

Al menos cuatro impactos de bala quedaron en las paredes y las rejas del portón de la casa de la víctima, Cynthia Romina Landi Rodríguez (39), quien residía en 25 de Mayo al 400 de Guaymallén, junto a sus tres hijas, su madre y su hermano. El quinto disparo dio en la axila de la mujer y terminó con su vida.

Por el hecho está detenido , a disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos un policía que, la madrugada del crimen había estado en la puerta de Queen, la conocida disco frecuentada por la comunidad LGBTIQ+, ubicada a sólo una cuadra de donde vivía Cynthia Landi.

Este efectivo policial estaba de civil y habría sido el autor de los disparos, desde un auto, a corta distancia, y con un arma que no sería la pistola 9 milímetros que le entrega el Ministerio de Seguridad y Justicia.

“Todos los fines de semana esta es tierra de nadie. A la hora de la salida (de Queen) hay peleas, entre la gente y la policía, rompen autos y portones”, comentó una amiga de la víctima antes de entrar en la vivienda.

“Estoy de luto. No quiero hablar”, dijo el hermano de Cynthia, mientras abría y cerraba el portón donde en la madrugada había fallecido su hermana.

Según trascendió, los avances en la investigación surgieron a partir de las declaraciones de testigos presenciales del hecho, lo que motivó la identificación del presunto tirador y luego la orden de detención por parte de la fiscal Ríos, indicaron fuentes vinculadas a la causa.

En la madrugada del domingo, cerca de las 3.55, un llamado al 911 alertó sobre un altercado entre clientes de la disco y cuidacoches en las inmediaciones del boliche, ubicado en 25 de Mayo al 300 de Dorrego.

Cuando llegó la policía, los familiares de Landi indicaron que había recibido un disparo y que su familia la había trasladado en un auto hasta la guardia del hospital Central.

Según la investigación inicial realizada por personal de Unidad Investigativa (UID), el caso comenzó cuando unos clientes de Queen salieron de boliche y comenzaron a discutir por el pago de estacionamiento con cuidacoches que trabajan en la zona.

La pelea terminó cuando los “trapitos” corrieron hasta la casa de Landi, ubicada a unos 50 metros del lugar, y entraron por el portón luego de que el hermano de la víctima, quien también habría estado trabajando en el lugar, los hiciera pasar.

En ese momento, un auto blanco pasó frente a la casa y uno de los ocupantes disparó cinco veces contra la vivienda. Cynthia que nada tenía que ver en el asunto estaba justamente cerrando el portón recibió un balazo que ingresó por su axila derecha, mientras que el tirador escapaba por 25 de Mayo hacia el Este.

Como a la salida de la cancha

“Esto es como la salida de la cancha de los hinchas de Argentinos: sale un horda del boliche y rompen todo. Hay peleas, rompen autos; un desastre”, explicó esta mañana un vecino de la zona, donde hay muchos comercios.

Luego dio un dato interesante: los vecinos están hartos de los ruidos y desmanes que realizan los fines de semana los clientes del boliche gay: “mirá ese vecino de enfrente que compró la casa hace poco ya la tiene en venta”.

Luego contó que una noche le golpearon la puerta y eran cuatro policías que le preguntaron si la camioneta que estaba en la esquina era suya y, al mirar vio que la estaba en el lugar donde la había estacionado. “Yo por eso no quiero a los trapitos, siempre hay problemas con ellos”, finalizó.

Una mujer que tiene un kiosco frente a la casa de los Landi, explicó que ella cierra de noche, después de las 23, para evitar problemas. “Yo me voy a dormir atrás y no siento nada para evitar cualquier cosa. Pero siempre se sienten ruidos extraños”, dijo.