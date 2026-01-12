Detuvieron a dos hombres por el crimen del peluquero argentino en un bar de Tulum

Los sospechosos serían integrantes de una banda criminal. El móvil del ataque estuvo vinculado al narcomenudeo.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó la detención de dos hombres acusados por el asesinato de Jonatán Emanuel Minucci, el argentino de 37 años que fue baleado en un bar de Tulum y murió horas después a causa de las heridas.

Los detenidos fueron identificados como Fernando Jonathan “N” y Adán Osvaldo “N”, ambos oriundos del estado de Jalisco y señalados como integrantes de una banda criminal que opera en la región. Durante una conferencia de prensa, el fiscal general Raciel López Salazar aseguró que el móvil del ataque estuvo vinculado al narcomenudeo.

“El motivo de esta agresión obedece al narcomenudeo”, sostuvo el funcionario, quien además indicó que se reforzarán los operativos de seguridad en la zona turística y que la investigación continúa.

Cómo fue el ataque El homicidio ocurrió el viernes alrededor de las 14, cuando un grupo de hombres armados que se desplazaba en motocicletas irrumpió en el Vesica Cenote Club. Según el reporte policial, los atacantes efectuaron al menos ocho disparos con armas calibre 9 milímetros.

Minucci recibió impactos en el rostro, cuello, tórax y brazos, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro de salud. Sin embargo, falleció el sábado en un hospital de Playa del Carmen, debido a la gravedad de las lesiones.

Durante el tiroteo también resultaron heridos un hombre oriundo de Veracruz y un empleado federal de la Ciudad de México, quienes permanecen internados bajo observación médica. Quién era Jonatán Minucci Minucci había llegado a México en noviembre de 2025 en busca de nuevas oportunidades laborales. Peluquero de oficio, viajó con sus herramientas de trabajo, aunque en Tulum se desempeñaba en distintos rubros, como plomería y seguridad en locales nocturnos. Esperaba a su primer hijo y tenía previsto regresar a la Argentina en febrero para abrir su propia peluquería en la ciudad de San Lorenzo. Tras el crimen, el consulado argentino en México fue notificado del caso y la familia inició una colecta solidaria para repatriar los restos y despedirlo en su ciudad natal Fray Luis Beltrán, en Santa Fe.