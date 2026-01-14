Cayó una banda que contrabandeaba autos de lujo y los alquilaba para videos de L-Gante y La Joaqui

Una serie de cinco allanamientos simultáneos realizados por la Dirección General de Aduanas y la Policía de la Ciudad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) logró desarticular una red criminal dedicada al contrabando y alquiler de autos de lujo .

La banda, que operaba al menos desde 2023, manejaba un volumen millonario de activos y se especializaba en proveer vehículos de alta gama para videoclips de artistas populares como L-Gante, La Joaqui y Eugenia “La China” Suárez .

La maniobra delictiva consistía en burlar los controles del Mercosur mediante el ingreso de automóviles bajo el régimen de turismo . Según la investigación, ciudadanos de nacionalidad paraguaya conducían los vehículos a través de la frontera y, una vez en Argentina, regresaban a su país de origen dejando los rodados en manos de residentes locales.

Este esquema permitía que los verdaderos propietarios, dos ciudadanos argentinos radicados en Buenos Aires, utilizaran y alquilaran las unidades sin realizar los trámites legales de importación. La alerta que dio inicio al caso surgió en la Aduana de Paso de los Libres , en Corrientes , al detectarse movimientos sospechosos de unidades como Chevrolet Camaro y Ford Mustang .

Como resultado de los operativos, las fuerzas de seguridad detuvieron a dos hombres que mantenían un perfil muy visible en redes sociales. Uno de los involucrados alegaba poseer una productora de eventos, aunque la investigación reveló que no registraba actividad económica declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Embed AUTOS DE ALQUILER VIP: INVESTIGAN SI ENTRARON AL PAÍS DE FORMA ILEGAL Y VÍA PARAGUAY

- Aduana allanó un domicilio en Concepción Arenal al 3600 en CABA. Hay dos demorados.

- La causa tramita en un juzgado federal de Misiones.

- Los autos entraban desde Paraguay bajo la fachada… pic.twitter.com/7XXlEDNuWa — Vía Szeta (@mauroszeta) January 14, 2026

En el procedimiento se incautaron cuatro automóviles de alta gama con matrícula paraguaya (dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang) y una Toyota SW4 nacional, siendo el valor de los vehículos secuestrados de más de 500 millones de pesos.

Además se secuestraron 30 millones de pesos en efectivo, 20.000 dólares y un arma de fuego calibre 9 mm sin documentación y 1.300 dólares presuntamente falsos.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Puerto Iguazú, con la intervención de la Fiscalía Federal a cargo de Marcelo Bernachea. Los especialistas de la Aduana indicaron que los responsables enfrentan cargos por contrabando agravado, un delito contemplado en el artículo 865 del Código Aduanero que establece penas de hasta 10 años de prisión.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales para rastrear el origen de los fondos y la posible participación de otros integrantes en la cadena de alquiler.