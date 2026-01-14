14 de enero de 2026 - 18:19

Brutal crimen en Tucumán: dos menores lo asaltaron, no se resistió, pero igual le dieron un tiro en la cabeza

La víctima de 21 años fue ejecutada a quemarropa a pesar de no haber ofrecido resistencia durante el asalto.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos delincuentes menores de edad asesinaron de un disparo en la cabeza a un joven durante un intento de robo en la provincia de Tucumán y el brutal crimen quedó registrado por las cámaras de seguridad, en las que se constata que la víctima no se resistió al hecho delictivo.

El ataque ocurrió el pasado 12 de enero minutos después de las 2 de la mañana. Uno de los asaltantes descendió del vehículo y, tras amenazar a Ibarra con un arma de fuego, le exigió sus pertenencias.

Las fuentes del caso confirmaron que la víctima no opuso resistencia y entregó una bolsa que llevaba en sus manos. Sin embargo, antes de emprender la huida, el agresor regresó y le efectuó un disparo a quemarropa en la región fronto-parietal izquierda.

Ibarra fue trasladado de urgencia al Hospital Padilla, donde, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció alrededor de las 5 de la mañana debido a la gravedad de la herida.

La difusión de los videos del ataque, que capturaron la secuencia desde dos ángulos distintos, fue fundamental para que la policía lograra identificar y aprehender a los sospechosos pocas horas después del crimen. Los detenidos son dos adolescentes de 16 y 17 años, quienes fueron imputados como coautores del hecho.

La causa ha sido caratulada bajo las figuras de homicidio agravado criminis causae y homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El proceso judicial cuenta con la supervisión de la fiscal María del Carmen Reuter y el juez Federico Moeykens, quien ordenó el alojamiento de los imputados en el Instituto Roca por un plazo preventivo de cuatro meses.

Por otro lado, desde el entorno de los menores detenidos se han denunciado supuestos apremios ilegales por parte de los efectivos policiales durante el procedimiento de detención. La investigación continúa su curso para esclarecer todos los detalles de este trágico suceso que ha conmocionado a la provincia.

