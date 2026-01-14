Extrema violencia: un hombre pateó a un perro que le ladró a su hija en el pasillo de un edificio

La dueña del animal quedó internada por la impresión que le causó ver cómo el vecino atacaba a su mascota, a quien considera su hijo.

Una situación de gran violencia ocurrió en un edificio de San Miguel de Tucumán.

El pasado domingo, en un edificio ubicado en la calle Santa Fe al 200, en Barrio Norte de San Miguel de Tucumán, ocurrió un grave episodio de violencia. Las cámaras de seguridad del inmueble captaron el momento en que un hombre pateó y golpeó a un perro pequeño que le ladró a su hija mientras caminaban por el pasillo.

El hombre salía del ascensor empujando un coche con una bebé , mientras su otra hija caminaba unos pasos delante de él. En ese momento, se cruzó con un perro de tamaño chico que, según indican los testimonios, corrió hacia la mejor y le ladró.

La niña continuó su camino por el pasillo y, en ese momento el hombre reaccionó de forma violenta al ver al animal y lo pateó dos veces. En las imágenes se observa como la dueña, una mujer de más de 70 años, increpó al vecino por la agresividad con la que actuó hacia su mascota.

Tras el primer ataque, el perro se alejó y permaneció quieto. Sin embargo, en medio de la discusión con la vecina, el hombre lo sujetó de la correa, lo levantó y comenzó a golpearlo mientras el animal estaba colgado del collar.

Según el relato de otro vecino, el agresor también le gritaba a la mujer frases violentas como: “¡Viva Hitler! ¡Mueran todos!”.

Familiares de la dueña del perro informaron que debió ser internada por la gran impresión que le causó ver cómo el vecino atacaba a su mascota, a quien considera como un hijo. Tras recibir atención médica y quedar bajo observación, actualmente se encuentra recuperándose en su hogar. Los afectados radicaron una denuncia tanto por el ataque al animal como por la agresión verbal que sufrió la dueña. Por su parte, el consorcio está evaluando si debe sancionar al vecino.