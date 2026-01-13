Mendoza bajo alerta amarilla y naranja por tormentas este miércoles: a qué zonas alcanza

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada calurosa y con inestabilidad en algunas zonas de la provincia.

Para este miércoles 14 de enero está pronosticada una jornada con calor, algo nublada y con alerta por tormentas en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un martes caluroso e inestable, para este miércoles está prevista una jornada con ascenso de la temperatura. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 35°C y la mínima será de 20°C.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas durante la tarde y noche que afectará a los departamentos de San Rafael, General Alvear, San Martín, Lavalle, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. Además, persiste una alerta amarilla por tormentas en Tupungato, Tunuyán y San Carlos.

Alerta por tormentas “El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas pueden estar acompañadas por granizo de diversos tamaños, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma localizada”, indica el SMN.

Pronóstico extendido en Mendoza De cara al jueves está prevista una jornada nublada con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. La máxima será de 31°C y la mínima de 22°C.