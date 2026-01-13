Sólo cuatro diputados nacionales por Mendoza tuvieron asistencia perfecta a las sesiones de 2025

Antes de la declaración de contadores por irregularidades, la AFA le respondió a la IGJ

Así lo destaca un relevamiento anual realizado por el medio especializado Parlamentario.com en base a las actas de asistencia de la Cámara Baja .

Los diputados mendocinos no se encuentran entre los más faltadores, pero la mayoría se quedó afuera del selecto grupo de 70 legisladores que tuvo asistencia perfecta .

Los que nunca faltaron apenas alcanzan el 27% del total de la Cámara Baja, mientras que los que tuvieron por lo menos una ausencia, superan el 72% .

En este segmento hay que anotar a la mayoría de los representantes locales: los peronistas Adolfo Bermejo (dos faltas), Liliana Paponet (dos faltas) y Martín Aveiro (una falta), el radical Julio Cobos (una falta), el mileísta Facundo Correa Llano (una falta) y la recientemente incorporada al bloque de Provincias Unidas Lourdes Arrieta (una falta).

De estos seis legisladores que faltaron por lo menos una vez en 2025, solamente tres continúan en funciones: Aveiro, Correa Llano y Arrieta. En cambio, Cobos, Bermejo y Paponet finalizaron sus mandatos en diciembre.

Los cuatro con asistencia perfecta

En tanto, los minoritarios cuatro diputados por Mendoza que estuvieron en todas las sesiones de la Cámara Baja en 2025 fueron los radicales Pamela Verasay y Lisandro Nieri, la demócrata Mercedes Mechi Llano y el mileista Álvaro Laucha Martínez.

Parlamentario.com destaca que 2025 fue un año de intensa actividad parlamentaria en Diputados y dice que el número de sesiones superó la media, a pesar de que en los años electorales la actividad normalmente decae.

Así las cosas, el cómputo de asistencia fue realizado sobre un total de 14 sesiones del periodo ordinario (realizadas entre el 1 de marzo y el 10 de diciembre). De ese total, tres sesiones fueron informativas (dos informes y una interpelación al Jefe de Gabinete) y una de homenaje (en memoria del Papa Francisco).

Hubo legisladores nacionales que faltaron a la mayoría de esas sesiones. Uno de esos casos es del radical chaqueño Gerardo Cipolini, que faltó a 11 de las 14 sesiones ordinarias.

Paradójicamente, se trata de un diputado que se hizo conocido por haber protagonizado un escándalo durante una de las pocas sesiones en la que participó. Se trata de aquella reunión en la que se escucharon comentarios sexistas.

Por tratarse del legislador con más edad, a Cipolini le tocaba encabezar la sesión en la que juraban los nuevos diputados. El micrófono le jugó una mala pasada y se escucharon varios comentarios inapropiados por lo bajo sobre varias nuevas integrantes de la Cámara Baja.

La hija de un exministro de Mendoza, en la lista

En tanto, el diputado santiagueño de Unión por la Patria José Gómez faltó a 10 de las 14 sesiones.

Otra perlita del conteo es que en el grupo de legisladores más faltadores aparece también Pamela Calletti, hija del exministro de Salud de Mendoza Armando Calletti.

Pamela Calletti representó hasta diciembre a Salta en la Cámara Baja. A pesar de ser presidenta del bloque Innovación Federal, se ausentó en 6 de las 14 sesiones.

Esas ausencias no le jugaron en contra para conseguir un nuevo trabajo al terminarse su mandato como legisladora. En efecto, en diciembre, su pliego para integrar la Auditoría General de la Nación fue aprobado por la Cámara de Diputados en medio de una polémica.