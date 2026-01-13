Oficial: en qué áreas subió la recaudación de impuestos y en cuáles bajó en 2025

Mendoza cerró el ejercicio 2025 con una recaudación total de $3.907.745 millones , sumando ingresos de origen nacional y provincial. De acuerdo con los datos aportados por el Ministerio de Hacienda , el total de recursos creció un 1,5% en términos reales respecto de 2024, es decir, descontando el impacto de la inflación.

No obstante, el dato muestra una recuperación parcial, ya que no logra compensar la caída del 8% registrada el año anterior, lo que deja una contracción acumulada del 6,6% en comparación con 2023

El comportamiento de la recaudación fue heterogéneo a lo largo del año y entre los distintos tributos, con subas significativas en algunos impuestos y retrocesos marcados en otros, especialmente en los recursos asociados a la actividad hidrocarburífera.

Los ingresos de origen nacional, que provienen principalmente del régimen de coparticipación federal , registraron un crecimiento real del 2,8% durante 2025. En términos nominales, Mendoza recibió $2.320.698 millones por este concepto, consolidando a la coparticipación como la principal fuente de financiamiento del presupuesto provincial

Según el informe oficial, el incremento se explicó fundamentalmente por el repunte del Impuesto a las Ganancias , impulsado por mayores anticipos de sociedades y un aumento en las retenciones.

En contraste, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), otro de los pilares de la recaudación nacional, se mantuvo prácticamente en los mismos niveles reales que en 2024, reflejando un consumo sin grandes variaciones a lo largo del año.

Recaudación anual Mendoza 2025

Recursos provinciales: estabilidad con resultados dispares

En el caso de los ingresos de origen provincial, el desempeño fue más moderado. En el acumulado anual, estos recursos se mantuvieron prácticamente estables, con una leve caída real del 0,3%.

El impuesto sobre los Ingresos Brutos, principal tributo local y uno de los más sensibles al nivel de actividad económica, no mostró variaciones reales en el total del año. Desde el Gobierno provincial explicaron que esta estabilidad fue el resultado de comportamientos contrapuestos entre distintos sectores.

Por un lado, se registró una mayor base imponible en rubros como comercio minorista, servicios, electricidad, gas y agua, construcción y minería. Por otro, esa mejora fue compensada por una menor actividad en establecimientos financieros, la industria y el comercio mayorista.

A este escenario se sumó la baja de alícuotas dispuesta por la gestión de Alfredo Cornejo, que tuvo un impacto limitado sobre el resultado global, pero que contribuyó a moderar el crecimiento potencial del tributo.

Regalías: el factor que más presionó a la baja

El retroceso más significativo dentro de los recursos provinciales se dio en las regalías, que constituyen el segundo ingreso local en importancia. En 2025, la recaudación por este concepto cayó un 19% en términos reales respecto del año anterior

La disminución respondió a una combinación de factores: la reducción del tipo de cambio real a lo largo del año, una menor producción de petróleo y la aplicación de porcentajes más bajos a tributar en nuevas concesiones que comenzaron a regir durante la primera mitad del año.

Este comportamiento tuvo un impacto directo sobre las cuentas provinciales, en un contexto donde las regalías suelen funcionar como un ingreso relevante para financiar gasto corriente y obras de infraestructura.

área Atamisqui Petroleo Mendoza

Sellos e Inmobiliario, los impuestos con mayor crecimiento

Entre los tributos que mostraron una evolución positiva se destacó el impuesto a los Sellos, que registró un aumento real del 14% durante 2025. El dato resulta relevante porque se dio en un contexto de reducción de alícuotas, lo que indica que el crecimiento estuvo explicado exclusivamente por un aumento de la base imponible

Según el informe oficial, este comportamiento estuvo asociado al mayor volumen de créditos al sector privado y al incremento en la venta de vehículos, particularmente durante el primer semestre del año, cuando se observó un mayor dinamismo en estas operaciones.

Aún más pronunciado fue el crecimiento del impuesto Inmobiliario, que aumentó un 38% en términos reales. Desde la Provincia atribuyeron esta suba a la actualización de avalúos fiscales y a la detección de metros cuadrados construidos que no estaban registrados en las bases de datos del catastro provincial, lo que amplió de manera significativa la base tributaria.

ATM El Gobierno presentó la actualización del Impuesto Automotor 2026. Archivo

Automotor, con una caída moderada

En sentido contrario, el impuesto Automotor cerró el año con una caída real del 2,8%. Si bien durante 2025 se registró un incremento en la venta de vehículos, este movimiento no fue suficiente para sostener la recaudación del tributo, que mostró un desempeño más débil en comparación con otros impuestos patrimoniales

En concreto, los datos oficiales muestran que 2025 fue un año de recuperación parcial para las finanzas provinciales. El crecimiento de los recursos nacionales y el buen desempeño de impuestos como Sellos e Inmobiliario permitieron compensar, en parte, la estabilidad de Ingresos Brutos y la fuerte caída de las regalías.

Sin embargo, la recaudación total aún se mantiene por debajo de los niveles de 2023, lo que refleja que la mejora observada durante el último año no alcanza para revertir completamente el deterioro previo.