Diálogo bilateral: el embajador de Estados Unidos se reunió con Santiago Caputo en la Casa Rosada

El embajador de Estados Unidos en la Argentina , Peter Lamelas , se reunió este lunes con el asesor presidencial Santiago Caputo en la Casa Rosada . El encuentro tuvo lugar al mediodía , en el despacho de Caputo ubicado en el primer piso de Balcarce 50 , y se desarrolló sin un temario previamente informado.

La reunión se produjo luego de que Lamelas mantuviera, el 2 de diciembre pasado , un encuentro con el ministro del Interior, Diego Santilli . En aquella oportunidad, ambos funcionarios repasaron los principales ejes de la agenda bilateral y destacaron el vínculo de alto nivel entre ambos países.

En aquella ocasión, las partes dialogaron sobre oportunidades de cooperación mutua , orientadas a ampliar el intercambio comercial . También habían subrayado los valores compartidos de libertad y progreso entre la Argentina y los Estados Unidos.

Si bien ahora no trascendieron detalles del diálogo mantenido con Caputo, las administraciones de ambos países aún tienen pendientes definiciones vinculadas al acuerdo de libre comercio anunciado por la gestión del presidente estadounidense Donald Trump en noviembre del año pasado.

En paralelo, la agenda política y diplomática del Gobierno argentino incluyó la semana pasada una reunión del presidente Javier Milei con la presidenta de la Comunidad de Madrid , Isabel Díaz Ayuso , y con la activista Elisa Trotta . La crisis en Venezuela fue el eje central del encuentro, en un contexto marcado por el anuncio del régimen de ese país de liberar presos políticos.

En tanto, el embajador de los Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Leandro Rizzuto, inició este lunes una visita oficial a la Argentina. El funcionario prevé mantener reuniones con miembros de la Cancillería y de los ministerios de Defensa y Seguridad.

Según se informó en un comunicado, los encuentros estarán enfocados en fortalecer la cooperación en el ámbito de la OEA, con el objetivo de avanzar en prioridades compartidas, entre ellas la facilitación del comercio regional, el refuerzo de la seguridad hemisférica y la ampliación de asociaciones orientadas a la prosperidad regional.

Rizzuto desarrollará su agenda en Buenos Aires hasta el próximo jueves. Cabe recordar que el diplomático cuenta con una trayectoria que abarca el ámbito empresarial global, las políticas públicas y la diplomacia.