12 de enero de 2026 - 13:23

Sin carnet: el concejal que manejaba ebrio recibió una nueva multa por andar en lancha en Los Reyunos

La Jefatura de Náutica sancionará a Martín Antolín, por navegar sin chaleco salvavidas, una falta considerada grave por la normativa provincial.

Martín Antolín, el concejal libertario de San Rafael que se quedó sin carnet por manejar ebrio, ahora se grabó con una lancha en el dique Los Reyunos

Martín Antolín, el concejal libertario de San Rafael que se quedó sin carnet por manejar ebrio, ahora se grabó con una lancha en el dique Los Reyunos

Foto:

Los Andes
Los Andes | Jorge Yori
Por Jorge Yori

Leé además

El concejal Martín Antolín logró el respaldo del peronismo para mantenerse en su banca

"Les duele que sea un libertario real": el concejal que manejó ebrio mantuvo su banca y disparó contra Cambia Mendoza

Por Martín Fernández Russo
Con una animación de Ancap, Milei lanzó sus cuentas oficiales en inglés.

Milei lanzó sus cuentas oficiales en inglés: "Long live freedom, damn it...!!!"

Por Redacción Política

La sanción alcanzará tanto al edil como a su acompañante, luego de que se viralizara un video en redes sociales en el que se los observa a bordo de una lancha sin cumplir con las normas básicas de seguridad.

La infracción está contemplada en la Ley provincial 3859/1972, que establece la obligatoriedad del uso de chalecos homologados para todas las personas que viajen en embarcaciones, independientemente de la experiencia del conductor o de las condiciones climáticas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosAndesDiario/status/2010752867498336318?s=20&partner=&hide_thread=false

Si bien Antolín se encuentra actualmente inhabilitado para conducir vehículos terrestres, esa restricción no le impide manejar una embarcación, ya que en el ámbito náutico rige una legislación específica distinta a la Ley de Tránsito.

No obstante, desde la autoridad de control confirmaron que la conducta observada en el video configura una falta grave dentro del régimen sancionatorio vigente.

De acuerdo a los valores actuales previstos para infracciones náuticas graves, la multa que se aplicará por el episodio ocurrido en el dique Los Reyunos rondaría los 600 mil pesos.

Multa Martín Antolín

Qué pasó en el Arístides

Esta nueva sanción económica se suma a la multa de 3,9 millones de pesos que el concejal debió afrontar tras el episodio ocurrido en noviembre pasado en la calle Arístides Villanueva de la Ciudad de Mendoza, donde fue detenido con 1,15 gramos de alcohol en sangre mientras conducía su auto BMW.

Aquel hecho derivó en que Antolín se presentara ante el juez contravencional Guillermo Lorca, donde reconoció los hechos y recibió la sanción en un proceso abreviado. Además de la multa económica, también se le aplicó una inhabilitación para conducir por el plazo de un año. Por este hecho, el edil fue expulsado del Partido Libertario.

El nuevo incumplimiento vuelve a colocar a Antolín en el centro de la escena pública, a pocos meses de haber sido protagonista de un fuerte debate político en el Honorable Concejo Deliberante de San Rafael, donde se rechazó un proyecto de remoción impulsado por Cambia Mendoza.

Martín Antolín
El concejal Martín Antolín se presentó ante la Justicia este martes y se supo que no tiene previsto renunciar. Foto: Ramiro Gomez

El concejal Martín Antolín se presentó ante la Justicia este martes y se supo que no tiene previsto renunciar. Foto: Ramiro Gomez

La iniciativa fue desestimada tras el voto mayoritario del Partido Justicialista, que argumentó que las sanciones correspondientes ya habían sido aplicadas en el ámbito contravencional.

Aunque se trata de infracciones cometidas en ámbitos distintos, terrestre y náutico, los episodios se produjeron en un corto período de tiempo y generaron repercusiones en el plano político local.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La mayoría de los balances aprobados incluyó observaciones subsanadas; solo Rivadavia recibió multas a funcionarios.

El Tribunal de Cuentas aprobó solo la mitad de los balances de 2024 de los municipios: qué pasa con el resto

Por Jorge Yori
La ley alcanza a causas ya iniciadas, incluso aquellas que se encuentran en etapa de ejecución de sentencia.

Ya rige la ley que prorroga hasta fin de año la suspensión de juicios por deudas hipotecarias

Por Redacción Política
Foto de archivo: Mauricio Macri y Juliana Awada 

Habló Juliana Awada tras separarse de Macri: la última foto familiar

Por Redacción Política
El Gobierno nacional informó que 22 focos ya están extinguidos, mientras siguen activas zonas críticas. Se desplegaron brigadistas, medios aéreos y asistencia sanitaria.

Qué se sabe sobre los incendios en Chubut: focos extinguidos, evacuados y operativo en marcha

Por Redacción Política