Ocho empresas pugnan por construir la nueva Comisaría 12 de San Martín: costará $1.828 millones

Con la apertura de sobres y la presentación de ocho propuestas económicas , avanzó este martes el proceso licitatorio para construir el nuevo edificio de la Comisaría 12 de San Martín . La obra cuenta con una inversión provincial prevista de $1.828 millones y contempla la demolición total de la antigua dependencia policial del casco urbano.

En el acto licitatorio se conocieron las ofertas de Constructora Carmat SRL, Ariel Jurado Construcciones, Apolo Sur SA, Procon SRL, Planinka SRL, CACS.A., Cebeco SA y Atoria Construcciones Civiles SA. Estas empresas buscan ejecutar el proyecto de 827 metros cuadrados que permitirá reunir en un mismo predio a la Comisaría 12, la Jefatura Distrital 3 y la Departamental , con accesos independientes.

El diseño i ncluye sectores específicos para atención de violencia de género, calabozos, salas de espera, guardia, depósitos para secuestros judiciales y áreas de servicio para el personal. Las jefaturas dispondrán de oficinas administrativas y salas de usos múltiples. El edificio contará con climatización central, sistemas de detección de incendios, accesibilidad universal y una plaza de ingreso por calle España.

En cuanto al sistema constructivo, está previsto el uso de mampostería armada, losas de hormigón en sectores determinados y techos con correas metálicas.

Una comisión evaluadora analizará ahora los aspectos técnicos y económicos de cada propuesta para definir la adjudicación y el inicio de los trabajos. El objetivo oficial es mejorar las condiciones operativas de la fuerza y la atención a los vecinos de San Martín.

Un edificio con historia y un proceso que llevó años

La manzana comprendida por calles Alem, España, Salta y San Lorenzo tiene un recorrido histórico que se remonta a comienzos del siglo XX. El terreno fue donado por Ricardo Palencia para construir allí un hospital interzonal, proyecto impulsado por una comisión de vecinos creada en 1904.

En 1910 se colocó la piedra fundamental y la obra comenzó en 1912, a cargo de la empresa de Segundo Capraro. Con la obra casi terminada, la empresa quebró en 1914 y la construcción se retomó en 1918 con subsidios nacionales y provinciales y bajo la dirección de la firma de los hermanos Profili. El Hospital Regional San Martín quedó inaugurado en julio de ese año y habilitado completamente en agosto. En 1984 pasó a llamarse Hospital Regional Alfredo I. Perrupato.

Cuando el hospital se trasladó a su nuevo edificio en 1991, la antigua estructura quedó destinada a uso policial y desde entonces funcionó allí la Comisaría 12.

comisaria 12 licitación Ocho empresas pugnan por construir la nueva Comisaría 12 de San Martín. (Gentileza Prensa Gobierno de Mendoza)

El abandono del edificio

Hacia 2020, peritajes determinaron que la construcción presentaba fallas estructurales severas y no cumplía con el Código de Edificación vigente. Se señaló que no contaba con estructura antisísmica adecuada y que las paredes no tenían columnas ni refuerzo de hierro.

Por recomendación técnica, tanto la Policía como la Unidad Fiscal San Martín / La Colonia debieron abandonar el inmueble en marzo de 2020, antes del inicio de la cuarentena por la pandemia. Desde entonces ambas instituciones funcionan en un edificio de calle Bailén.

Lo que viene

Con las ofertas ya presentadas, el Gobierno provincial busca avanzar hacia la adjudicación y posterior inicio de obra para dotar al departamento de San Martín de una nueva sede policial que reúna dependencias actualmente dispersas y permita un funcionamiento unificado.