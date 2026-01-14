14 de enero de 2026 - 10:20

Murió un nene de 2 años tras atragantarse con una uva en una colonia de verano

El trágico episodio ocurrió durante la mañana en un jardín maternal que funciona como colonia de verano, en la localidad tucumana de Yerba Buena.

Un niño de dos años falleció este martes en la localidad tucumana de Yerba Buena mientras participaba de una colonia de vacaciones, y los primeros indicios indican que la muerte se habría producido tras atragantarse con una uva.

El trágico episodio ocurrió durante la mañana en un jardín maternal que funciona como colonia de verano, ubicado en calle Berutti al 800. De acuerdo con las primeras actuaciones, alrededor de las 10.15, el menor se encontraba comiendo uvas cuando se habría producido la obstrucción.

Personal de la institución intentó asistirlo de inmediato mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, ante la falta de respuesta, el niño fue trasladado de urgencia al Centro de Salud Municipal Ramón Carrillo, donde los profesionales médicos confirmaron su fallecimiento, informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de Feria, encabezada por la fiscal María del Carmen Reuter, quien ordenó la realización de la autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte.

La fiscal se hizo presente tanto en el jardín maternal como en el centro de salud, acompañada por la investigadora Sylvina Ojeda y la psicóloga Silvia Morales, integrantes del Equipo de Contención y Acompañamiento a la Víctima (ECAV) del Ministerio Público Fiscal.

Asimismo, Reuter dispuso la intervención de peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), quienes realizaron tareas en el lugar del hecho para el levantamiento de evidencias. Desde la Fiscalía informaron que se secuestró documentación con el fin de verificar si el establecimiento contaba con la habilitación correspondiente, además de registros de cámaras de seguridad para analizar la dinámica de lo ocurrido.

