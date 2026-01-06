Encontraron el cuerpo de uno de los niños de la familia española que naufragó en Indonesia

Este martes, equipos de rescate encontraron un tercer cuerpo sin vida y el casco del barco en el que naufragó una familia española el pasado 26 de diciembre, en aguas del Parque Nacional de Komodo, Indonesia.
El hallazgo se produjo tras el aviso de unos pescadores alrededor de las 14.30 hora local indonesia, a unos 14 km de la última localización del barco antes de hundirse. Fathur Rahman, oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (Basarnas) y responsable de la misión, informó que la víctima fue encontrada junto al casco. "Posteriormente, fue evacuada a Labuan Bajo y trasladada al hospital para su identificación", señaló Rahman en rueda de prensa.
Tras la recuperación del segundo cadáver el domingo, este nuevo hallazgo corresponde a uno de los dos menores que permanecían desaparecidos, los únicos que continuaban sin localizar.
La familia viajaba a bordo del KM Putri Sakinah, una embarcación de uso turístico que se hundió cerca de la isla de Padar, alrededor de las 20:30 hora local el 26 de diciembre. En el barco viajaban los seis españoles: dos adultos y cuatro menores.
El siniestro involucró a Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, su esposa Andrea, y cuatro menores, hijos de ambos de relaciones anteriores. Tras el accidente, solo Andrea y su hija de siete años sobrevivieron. Ambas fueron trasladadas a zonas seguras, mientras continuaban las labores de búsqueda de los demás.
La menor superviviente ya ha regresado a Valencia, Andrea permanece en Indonesia a la espera de recuperar los restos de su esposo y de los otros dos niños. La familia ha manifestado públicamente: “No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos”.
El operativo, activó inicialmente una búsqueda con lanchas rápidas, que posteriormente se amplió con equipos especializados, barcos de la policía y buzos de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate.
La Policía de Indonesia ha abierto además una investigación para determinar si la tripulación pudo haber cometido alguna negligencia que contribuyera al accidente. Por el momento, las hipótesis principales apuntan a que la causa se debe a un fuerte oleaje en la zona o en alguna falla en el motor de la embarcación. .