Encontraron el cuerpo de uno de los niños de la familia española que naufragó en Indonesia

Este martes, equipos de rescate encontraron un tercer cuerpo sin vida y el casco del barco en el que naufragó una familia española el pasado 26 de diciembre, en aguas del Parque Nacional de Komodo, Indonesia .

El hallazgo se produjo tras el aviso de unos pescadores alrededor de las 14.30 hora local indonesia, a unos 14 km de la última localización del barco antes de hundirse. Fathur Rahman, oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (Basarnas) y responsable de la misión, informó que la víctima fue encontrada junto al casco. "Posteriormente, fue evacuada a Labuan Bajo y trasladada al hospital para su identificación" , señaló Rahman en rueda de prensa.

Tras la recuperación del segundo cadáver el domingo, este nuevo hallazgo corresponde a uno de los dos menores que permanecían desaparecidos , los únicos que continuaban sin localizar.

La familia viajaba a bordo del KM Putri Sakinah, una embarcación de uso turístico que se hundió cerca de la isla de Padar, alrededor de las 20:30 hora local el 26 de diciembre. En el barco viajaban los seis españoles : dos adultos y cuatro menores.

El siniestro involucró a Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, su esposa Andrea, y cuatro menores, hijos de ambos de relaciones anteriores. Tras el accidente, solo Andrea y su hija de siete años sobrevivieron. Ambas fueron trasladadas a zonas seguras, mientras continuaban las labores de búsqueda de los demás.

La menor superviviente ya ha regresado a Valencia, Andrea permanece en Indonesia a la espera de recuperar los restos de su esposo y de los otros dos niños. La familia ha manifestado públicamente: “No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos”.

La investigación del caso

El operativo, activó inicialmente una búsqueda con lanchas rápidas, que posteriormente se amplió con equipos especializados, barcos de la policía y buzos de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate.

La Policía de Indonesia ha abierto además una investigación para determinar si la tripulación pudo haber cometido alguna negligencia que contribuyera al accidente. Por el momento, las hipótesis principales apuntan a que la causa se debe a un fuerte oleaje en la zona o en alguna falla en el motor de la embarcación. .