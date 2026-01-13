"Me pasó un bebé por los pies": crudos relatos y nuevo video del meteotsunami que dejó un muerto

Los testimonios de quienes presenciaron el meteotsunami que golpeó el sudeste de la provincia de Buenos Aires describen una escena de caos absoluto, que superó cualquier previsión meteorológica y tomó por sorpresa a turistas y trabajadores de la costa.

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que ocurrió en la Costa Atlántica y dejó victimas

Oriana, una turista que vacaciona habitualmente en la zona, y Matías , vendedor de churros y pescador artesanal, reconstruyeron en diálogo con Crónica TV los dramáticos minutos en los que el mar pasó del nivel de las rodillas al cuello en apenas cinco segundos.

Matías se encontraba en la zona de Camet Norte cuando advirtió un comportamiento inusual del mar. Según relató, el agua se retiró unos 150 metros antes de regresar con tres series de olas de gran magnitud.

“Me pasó un bebé de seis meses por los pies; lo manoteé del bracito y me lo cargué como una bolsa de papa porque yo tenía el agua hasta el pecho”, contó el vendedor, al explicar que la familia del niño dormía al pie del acantilado cuando se produjo el impacto.

El testigo remarcó que en ese sector no había guardavidas, por lo que los presentes debieron organizarse para auxiliarse entre sí mientras el agua arrasaba con puestos de licuados y carros de mercadería.

Rescates masivos en los balnearios de Santa Clara

Por su parte, Oriana aseguró que el fenómeno fue repentino y masivo, alcanzando incluso a personas que se encontraban bajo sus sombrillas. La joven presenció cómo guardavidas y surfistas locales lograron rescatar a más de 30 personas que estuvieron al borde del ahogamiento en balnearios como Costa Corvina y Summer.

De acuerdo a su testimonio, las situaciones más graves se registraron en el balneario Summer, donde un hombre murió tras golpear contra las escolleras y otra persona sufrió un paro cardíaco producto del impacto emocional provocado por el fenómeno.

Búsqueda de un menor y colapso sanitario

Durante la transmisión televisiva, Matías también alertó sobre la posible desaparición de un menor de 12 años. “Hay una criatura de 12 años desaparecida que todavía la madre está buscando; hasta que yo salí de la playa, al chico no se lo podía encontrar”, afirmó.

Si bien esta información aún no fue confirmada por organismos oficiales, los testigos coincidieron en que la fuerza del agua —que habría alcanzado hasta cinco metros de altura— generó un escenario crítico, con ambulancias colapsadas y decenas de personas heridas tras ser golpeadas contra rocas y estructuras costeras.