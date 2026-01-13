13 de enero de 2026 - 11:43

Corte de agua imprevisto en Ciudad, Godoy Cruz y Las Heras: a qué zonas afecta

La empresa informó que se debe a roturas en caños maestros y empalme de redes.

Aguas Mendocinas interrumpió el servicio en Ciudad, Godoy Cruz y Las Heras: a qué zonas afecta.

Aguas Mendocinas interrumpió el servicio en Ciudad, Godoy Cruz y Las Heras: a qué zonas afecta.

Foto:

WEB
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este martes, Aguas Mendocinas informó que se interrumpió el normal abastecimiento de agua potable en Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y Las Heras por distintos motivos.

Leé además

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 13 de enero

Por Redacción Sociedad
Familia de abogado argentino detenido en Venezuela pide por su liberación: Estamos desesperados.

Familia de abogado argentino detenido en Venezuela pide por su liberación: "Estamos desesperados"

Por Redacción Sociedad

Según comunicó la empresa, en Ciudad "debido a empalme de redes se ha interrumpido el normal abastecimiento de agua" desde Sarmiento a Godoy Cruz y de Mitre a San Martín.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AguasMendocinas/status/2011073047831445614&partner=&hide_thread=false

En Godoy Cruz se rompió un caño maestro, por lo que se cortó el servicio desde Juan D. Perón a Arturo Illia y de Soler a Salvador Civit. "Personal de la empresa trabaja para solucionar el inconveniente lo antes posible", informaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AguasMendocinas/status/2011076536770928879&partner=&hide_thread=false

Por su parte, en Las Heras también se rompió un caño maestro que obligó a cortar el agua. El corte imprevisto afecta desde Las Orquídeas a Pedro Pascual y de Clavel del Aire a Miguel Segura. Al igual que en Godoy Cruz, comunicaron que trabajan para "solucionar el inconveniente lo antes posible".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AguasMendocinas/status/2011069659140014443&partner=&hide_thread=false

Recomendaciones durante el corte de servicio

Mientras tanto, se recomienda a los vecinos mantener una reserva de agua potable embotellada, de al menos dos litros por persona, y conservarla en recipientes limpios. También se pidió hacer un uso responsable y solidario del agua, regular el caudal en las canillas y evitar el uso de lavarropas, lavavajillas o el riego de jardines.

Aguas Mendocinas recordó además que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está prohibido durante todo el año, y aconsejó controlar posibles pérdidas o goteras para evitar el desperdicio del recurso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ulpiano suarez recorrio la obra de un nuevo local gastronomico y cultural que potenciara avenida sarmiento

Ulpiano Suarez recorrió la obra de un nuevo local gastronómico y cultural que potenciará avenida Sarmiento

Por Redacción
No hay pesos chilenos en Chile: colapso y topes en las casas de cambio complican a los argentinos

No hay pesos chilenos en Chile: colapso y topes en las casas de cambio complican a los argentinos

Por Redacción Sociedad
me paso un bebe por los pies: crudos relatos y nuevo video del meteotsunami que dejo un muerto

"Me pasó un bebé por los pies": crudos relatos y nuevo video del meteotsunami que dejó un muerto

Por Redacción Sociedad
Martes 13: qué no se puede hacer hoy

Hoy es martes 13 de mala suerte: qué no se puede hacer

Por Ignacio Alvarado