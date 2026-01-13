Corte de agua imprevisto en Ciudad, Godoy Cruz y Las Heras: a qué zonas afecta

La empresa informó que se debe a roturas en caños maestros y empalme de redes.

Aguas Mendocinas interrumpió el servicio en Ciudad, Godoy Cruz y Las Heras: a qué zonas afecta.

Este martes, Aguas Mendocinas informó que se interrumpió el normal abastecimiento de agua potable en Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y Las Heras por distintos motivos.

Según comunicó la empresa, en Ciudad "debido a empalme de redes se ha interrumpido el normal abastecimiento de agua" desde Sarmiento a Godoy Cruz y de Mitre a San Martín.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AguasMendocinas/status/2011073047831445614&partner=&hide_thread=false Atención #CorteDeAguaPotable IMPREVISTO en #Ciudad pic.twitter.com/1CAGehMxAa — Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) January 13, 2026 En Godoy Cruz se rompió un caño maestro, por lo que se cortó el servicio desde Juan D. Perón a Arturo Illia y de Soler a Salvador Civit. "Personal de la empresa trabaja para solucionar el inconveniente lo antes posible", informaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AguasMendocinas/status/2011076536770928879&partner=&hide_thread=false Atención #CorteDeAguaPotable IMPREVISTO en #GodoyCruz pic.twitter.com/2WwuJDmwyx — Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) January 13, 2026 Por su parte, en Las Heras también se rompió un caño maestro que obligó a cortar el agua. El corte imprevisto afecta desde Las Orquídeas a Pedro Pascual y de Clavel del Aire a Miguel Segura. Al igual que en Godoy Cruz, comunicaron que trabajan para "solucionar el inconveniente lo antes posible".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AguasMendocinas/status/2011069659140014443&partner=&hide_thread=false Atención #CorteDeAguaPotable IMPREVISTO en #LasHeras pic.twitter.com/s0HvN5VBYD — Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) January 13, 2026 Recomendaciones durante el corte de servicio Mientras tanto, se recomienda a los vecinos mantener una reserva de agua potable embotellada, de al menos dos litros por persona, y conservarla en recipientes limpios. También se pidió hacer un uso responsable y solidario del agua, regular el caudal en las canillas y evitar el uso de lavarropas, lavavajillas o el riego de jardines.