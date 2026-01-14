Ordenan que siga presa la madre de "Cara Cortada": está imputada por comercializar cocaína en Tupungato

La Cámara Federal de Mendoza confirmó la prisión preventiva para la madre del exsoldatito de "La Jaqui" Vargas, conocido como " Cara cortada " , quien se encuentra detenido luego de ser condena por un homicidio .

Ya son 3 los acusados por el crimen del joven atropellado y arrastrado 300 metros: quién es la nueva detenida

Cayó una banda que contrabandeaba autos de lujo y los alquilaba para videos de L-Gante y La Joaqui

De esta forma Nora Beatriz Díaz (52) deberá seguir detenida en la cárcel de mujeres, acusada de “ tenencia y comercialización de estupefacientes agravado por ser más de 3 personas”.

Desde la defensa, el abogado Sergio Carreño indicó que apelará la medida para que sea analizada por la Cámara de Casación Penal de la Nación.

El 20 de diciembre pasado, la Unidad Fiscal Interviniente Unidad Fiscal Mendoza, Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos a cargo de la fiscal Patricia Santoni ordenó que personal de la Policías Contra el Narcotráfico (PCN) llevaron adelante una serie de allanamientos en el distrito Cordón del Plata, Tupungato .

La medida permitió q desactivar distintos puntos de venta de droga y secuestrar una importante cantidad de estupefacientes, dinero en efectivo y elementos utilizados para su fraccionamiento y comercialización, según información del Ministerio de Seguridad y Justicia.

El allanamiento más importante se concretó en una vivienda ubicada en calle El Álamo s/n, donde fueron detenidos Nora Díaz y su pareja, Jonathan Sebastián Freites de 31 años con un importante cantidad de droga.

En el lugar se encontraron estupefaciente distribuidos en distintos ambientes: en una de las habitaciones, se secuestraron 551 envoltorios de papel glasé con cocaína, con un peso total de 269 gramos, además de dos envoltorios con cocaína compactada que arrojaron un peso de 73 gramos. También se hallaron envoltorios de nailon con cannabis, cigarrillos de marihuana, una balanza digital, papeles glasé, dos teléfonos celulares y 268.700 pesos.

En otras dos habitaciones del mismo inmueble se encontraron más envoltorios con cannabis y flores de marihuana, otra balanza digital, un molinillo con sustancia vegetal, tres teléfonos celulares, un librillo y una libreta con anotaciones de interés para la investigación.

En tanto que, en el patio del domicilio, los efectivos hallaron 26 plantas de cannabis sativa, con alturas que iban desde 22 centímetros hasta 1,85 metros, además de una planta en proceso de secado. Por disposición de la Unidad Fiscal Mendoza, se ordenó el secuestro de la totalidad de la sustancia, el dinero y los elementos vinculados al fraccionamiento, y el traslado de los sospechosos.

En paralelo, se realizó otra medida en una vivienda del barrio Integración, también en Cordón del Plata, donde se secuestraron cigarrillos de marihuana, envoltorios con cannabis, semillas, recipientes con restos de la sustancia, librillos y cinco plantas de marihuana, además de 86.000 pesos en efectivo.

Mamá de “Caracortada”, exsoldadito de la Jaqui

Franco Nahuel Ábrego Díaz (27) –conocido en el mundillo del delito local como “Cara Cortada”- se hizo famoso por ser una de los soldaditos de Sandra Jaquelina “La Yaqui” Vargas y estuvo relacionado en al menos 5 causas de homicidio.

En abril de 2023 fue condenado a 16 años de prisión por el asesinato de Lucas Nahuel Ampuero (25), cuyos restos fueron encontrados, en mayo pasado, desmembrados y quemados en un descampado del Oeste de Godoy Cruz.

Tras ser detenido, el joven confesó haber sido el autor de crimen, al tiempo que despegó a su madre, Nora Beatriz Díaz, quien había sido detenida e imputada como “partícipe secundaria” de homicidio.

Esta declaración precipitó la resolución de caso: la fiscal de Homicidios Andrea Lazo le dio la libertad a la mujer, al tiempo que cambió la calificación del expediente: Ábrego estaba imputado por “homicidio agravado por uso de arma y por ensañamiento” y fue condenado a 16 años de cárcel “homicidio agravado por uso de arma” durante un juicio abreviado acordado ente la fiscal y el abogado defensor Sergio Carreño.

Ábrego declaró brevemente y no dio mayores detalles sobre el homicidio que fue cometido en la precaria vivienda del asentamiento La Quebrada de Godoy Cruz, es decir el domicilio habitual de Nora Díaz en ese momento.

Allí, el 26 de febrero de 2023, “Cara Cortada” le disparó dos veces, un tiro fue directo a la cabeza a Ampuero, quien falleció instantáneamente. Luego, allí mismo, intentó incinerar el cuerpo en un tacho metálico de doscientos litros, logrando su objetivo parcialmente.

Es por eso que luego arrojó parte de cadáver en un cerro ubicado al sur de asentamiento, donde después fueron encontrados por la policía tras una serie de rastrillajes por la zona.

En 2012 –con solo 17 años- “Cara Cortada” tuvo sus primeros “15 minutos de fama”: una cicatriz en la cara, que lo perseguirá de por vida, aun luego de que una cirugía plástica se la borrara, le adjudicó el cinematográfico apodo de “Cara Cortada”. En noviembre de ese año un “presunto” policía publicó una foto suya en Facebook. En la imagen aparecía junto a unos amigos, la mayoría menores luciendo sus armas de grueso calibre.