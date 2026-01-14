14 de enero de 2026 - 09:29

Un joven de San Luis lleva15 días desaparecido, su madre está desesperada y creen que puede haber viajado a Mendoza

Federico Liendo (20) fue visto por última vez por un policía en la ciudad de Balde, en San Luis, el 30 de diciembre. Llevaba un año en la comunidad de Remar de esa provincia.

Federico Liendo, un joven de 20 años, lleva 15 días desaparecido.

La Comisaría Seccional 4ª solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Federico Liendo, un joven de 20 años, con domicilio actual en la ciudad de San Luis.

Según se informó, el joven se encuentra desaparecido desde el 30 de diciembre de 2025, alrededor de las 9 de la mañana. La denuncia formal fue radicada por su madre en la mencionada dependencia policial.

“Federico estaba residiendo en la comunidad Remar de San Luis, desde noviembre del 2024, y por motivos que todavía se desconocen decidió irse del lugar hace 14 días. Un efectivo policial de Balde (San Luis) lo identificó el día 30/12/25, estaba lloviendo, y al no tener ningún tipo de impedimentos ni antecedentes, le ofrece amablemente a llevarlo desde el kilómetro 804 (Autopista de las Serranías Puntanas) hasta el puente de Balde, donde lo deja”, detalló la mamá a el Diario de la República.

image

Federico es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, es de tez blanca, tiene ojos marrones, cabello corto rubio oscuro y barba. Al momento de ausentarse vestía un pantalón gris tipo jogging, una campera camuflada y zapatillas negras marca Nike.

Ante cualquier información que permita dar con su paradero, se solicita comunicarse de inmediato al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.

