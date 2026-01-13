13 de enero de 2026 - 22:50

Una chica de 15 años manejaba alcoholizada, atropelló a un hombre e impactó contra una casa

Luego de chocar al hombre, impactó en reiteradas oportunidades contra una vivienda. La joven de 15 años arrojó resultado positivo el test de alcoholemia

Joven alcoholizada utilizó un vehículo sin permiso y produjo severos daños y que un hombre tuviera que ser trasladado a un centro de salud.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Este martes cerca de las 8.40 ocurrió una violenta situación en Rosario. Una joven de 15 años manejaba un Volkswagen gris alcoholizada con el que atropelló a un hombre y luego impactó contra una casa.

La adolescente atropelló a un trabajador de una empresa de telecomunicaciones que intentaba mover una camioneta, a raíz del impacto que sufrió el hombre fue trasladado en un centro de salud.

Cámaras de seguridad registraron a la joven alcoholizada

Cámaras de seguridad registraron el momento en que la menor, luego de atropellar al hombre, continuó manejando aproximadamente dos cuadras más. Luego al doblar chocó contra un contenedor e impactó contra el frente de una casa.

En las imágenes se observan cómo el vehículo color gris terminó con daños severos, sin el paragolpes y con el limpiaparabrisas encendido, barriendo el vidrio.

Con el auto detenido, tres hombres se acercan intentando abrir la puerta del vehículo sin éxito. Sin embargo, la joven baja por sus propios medios mientras se acomoda la ropa.

Además, un vecino sostuvo que la joven "estaba desnuda, alcoholizada y drogada".

El aviso fue dado por empleados de un galpón, ubicado en la cuadro donde ocurrió el suceso, que informaron la situación a un patrullero que circulaba. Testigos relataron que un vehículo conducido por una mujer impactó en reiteradas oportunidades contra su casa, hasta que finalmente detuvo su marcha sobre la vereda.

Una vez que los efectivos se hicieron presentes, se le hizo un control de alcoholemia. A pesar de los intentos de los oficiales, la adolescente, cuya identidad no trascendió, "interrumpía la exhalación”. Debido a este accionar de parte de la menor, los efectivos procedieron con el protocolo que indica que el caso debe ser considerado positivo.

Un hombre cuya identidad tampoco fue difundida, se presentó como pareja de la joven y afirmó ser el dueño del auto. Según el medio Rosario 3, denunció que la joven había tomado el vehículo sin su consentimiento, mientras él estaba durmiendo.

La situación quedó a cargo de la jueza Virginia Gaverana, quien inició una causa por lesiones culposas en accidente de tránsito y pidió la identificación de la menor.

