Cayó en Mendoza el presunto autor de un tiroteo ocurrido en San Juan

Un violento episodio ocurrido en el departamento Sarmiento, en la provincia de San Juan, tuvo su desenlace en Mendoza. En nuestra provincia, personal policial logró detener al presunto autor de un ataque a balazos que dejó a un hombre herido.

El hecho se registró el 5 de diciembre de 2025, alrededor de las 14.16, sobre calle Mendoza Vieja s/n°. De acuerdo con fuentes policiales, Juan Alberto Allende, de 30 años, circulaba por la zona cuando fue interceptado por un Ford Fiesta negro en el que se desplazaban dos hombres.

En ese contexto, uno de ellos, identificado como C. A., de origen mendocino y vestido con una camiseta del club River Plate, extrajo un arma de fuego y efectuó dos disparos que impactaron en la rodilla de la víctima. Tras el ataque, Allende fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde recibió atención médica, mientras que el agresor se dio a la fuga.

A partir de las tareas investigativas, personal de la División UFI Genérica estableció que el hombre habría escapado hacia nuestra provincia. La información fue compartida con la Dirección de Investigaciones y la Unidad Investigativa de Guaymallén, según consignó Diario de Cuyo.

Mediante el cruzamiento de datos, las autoridades confirmaron que el sospechoso se encontraba pernoctando en una vivienda ubicada en las calles Puebla y Gualeguay, en la zona del Puente de Hierro. Con una orden judicial, efectivos policiales realizaron un allanamiento en el domicilio y procedieron a la detención de Cristian Arabel David, de 39 años.