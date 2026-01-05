5 de enero de 2026 - 23:29

San Juan: un camionero mendocino que manejaba ebrio atropelló a un policía y protagonizó una persecución

El chofer dio positivo en alcoholemia con más de 1,50 g/l de alcohol. El episodio comenzó en la Ruta 141 y terminó en el límite con San Luis, luego de un operativo coordinado.

Un camionero mendocino manejaba alcoholizado y atropelló a un policía en San Juan.

Un camionero mendocino manejaba alcoholizado y atropelló a un policía en San Juan.

Foto:

Zonda
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un camionero mendocino protagonizó durante la madrugada una violenta persecución de más de 80 kilómetros luego de atropellar a un efectivo de la Policía Rural durante un control de rutina sobre la Ruta Nacional 141. Tras ser detenido, se confirmó que manejaba con más del triple de alcohol permitido en sangre.

Leé además

Los impactos de bala que quedaron en la puerta de la casa de Cynthia Landi, quien fue asesinada en Guaymallén tras una pelea en la Disco Queen.  Foto: diario Los Andes. 

Asesinato en la puerta de un boliche: macabros detalles de la balacera que terminó con una madre muerta

Por Redacción Policiales
Incendio en una vivienda de Godoy Cruz: rescataron a una mujer y a cuatro perros

Incendio en una vivienda de Godoy Cruz: rescataron a una mujer y a cuatro perros

Por Redacción Policiales

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 2.55, en la zona de Cuestas de las Vacas, cuando personal de la Policía Rural intentó identificar a un camión Scania blanco cuyo conductor presentaba claros signos de ebriedad. Lejos de acatar la orden, el chofer reaccionó de forma violenta, embistió a los uniformados, atropelló a uno de ellos y colisionó una motocicleta oficial de la base rural.

Tras el ataque, el conductor se dio a la fuga, iniciando una intensa persecución que se extendió primero por la Ruta 141 y luego por la Ruta Nacional 20. Durante la huida, el camión circuló de manera extremadamente peligrosa, zigzagueando, cruzándose de carril e ignorando sirenas, balizas y reiteradas señales de detención.

camiooon

Finalmente, luego de más de 80 kilómetros de seguimiento, el vehículo fue interceptado en la localidad de Las Trancas, en el límite con la provincia de San Luis, en el marco de un operativo coordinado en el Control Encón. Allí fue aprehendido Edgardo Algañaraz, de 50 años, domiciliado en Luján de Cuyo, Mendoza.

Posteriormente, el test de alcoholemia arrojó un resultado superior a 1,50 g/l, cuando el máximo permitido es de 0,50 g/l, lo que agravó considerablemente su situación judicial, dada la peligrosidad del episodio y el uso de un rodado de gran porte.

En cuanto al efectivo policial atropellado, fue asistido y examinado por personal médico, constatándose que se encuentra fuera de peligro y en buen estado de salud. En las próximas horas, según informó el medio local 0264Noticias se llevará a cabo la audiencia judicial, donde la Fiscalía formalizará los cargos y se definirá si el imputado recupera o no la libertad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Parada de colectivos climatizada en San Juan. (Foto: Rivadavia.gob.ar)

Ni en Mendoza ni en Buenos Aires: la innovadora parada de colectivos con aire acondicionado que causa furor

Por Cristian Reta
Imagen ilustrativa. Archivo Los Andes.

Vecinos y policías son investigados por la muerte del presunto ladrón que protagonizó horas frenéticas

Por Redacción Policiales
Tragedia en Misiones: tres nenas de 7 años murieron ahogadas en una laguna.

Tragedia en Misiones: tres nenas de 7 años murieron ahogadas en una laguna

Por Redacción Policiales
Las Heras: detuvieron a un joven de 23 años tras asaltar a un menor a punta de pistola

Dos jóvenes asaltaron a un menor a punta de pistola, pero los vio la Policía y uno fue detenido

Por Redacción Policiales