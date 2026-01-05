San Juan: un camionero mendocino que manejaba ebrio atropelló a un policía y protagonizó una persecución

El chofer dio positivo en alcoholemia con más de 1,50 g/l de alcohol. El episodio comenzó en la Ruta 141 y terminó en el límite con San Luis, luego de un operativo coordinado.

Un camionero mendocino protagonizó durante la madrugada una violenta persecución de más de 80 kilómetros luego de atropellar a un efectivo de la Policía Rural durante un control de rutina sobre la Ruta Nacional 141. Tras ser detenido, se confirmó que manejaba con más del triple de alcohol permitido en sangre.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 2.55, en la zona de Cuestas de las Vacas, cuando personal de la Policía Rural intentó identificar a un camión Scania blanco cuyo conductor presentaba claros signos de ebriedad. Lejos de acatar la orden, el chofer reaccionó de forma violenta, embistió a los uniformados, atropelló a uno de ellos y colisionó una motocicleta oficial de la base rural.

Tras el ataque, el conductor se dio a la fuga, iniciando una intensa persecución que se extendió primero por la Ruta 141 y luego por la Ruta Nacional 20. Durante la huida, el camión circuló de manera extremadamente peligrosa, zigzagueando, cruzándose de carril e ignorando sirenas, balizas y reiteradas señales de detención.

camiooon Finalmente, luego de más de 80 kilómetros de seguimiento, el vehículo fue interceptado en la localidad de Las Trancas, en el límite con la provincia de San Luis, en el marco de un operativo coordinado en el Control Encón. Allí fue aprehendido Edgardo Algañaraz, de 50 años, domiciliado en Luján de Cuyo, Mendoza.

Posteriormente, el test de alcoholemia arrojó un resultado superior a 1,50 g/l, cuando el máximo permitido es de 0,50 g/l, lo que agravó considerablemente su situación judicial, dada la peligrosidad del episodio y el uso de un rodado de gran porte.