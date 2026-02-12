Le prohibieron llevarse su Amarok radiada, no contuvo la ira y escupió a un policía

El hombre se presentó a una comisaría para llevarse su camioneta, pero no tenía el oficio judicial correspondiente para retirarlo.

La Policía no lo dejó llevarse su Amarok radiada, no contuvo la ira y escupió a un subcomisario.

Un hombre fue detenido luego de que se "saliera de sus cabales" porque la Policía no lo dejó retirar su camioneta Volkswagen Amarok que había sido radiada de circulación por infracciones.

El hecho ocurrió ayer en la Comisaría 30ta en la Casilla Base Faunístico, en Rivadavia (San Juan).

El conductor de 30 años se presentó al lugar con intenciones de llevarse su camioneta, pero al no contar con el oficio judicial correspondiente para la entrega del rodado, los agentes le indicaron que no podía acercarse al vehículo.

Según informó Diario de Cuyo, lejos de acatar el aviso de la Policía, el hombre rompió las fajas de seguridad colocadas en el rodado por disposición judicial y abrió la camioneta.

En ese momento, los uniformados intervinieron para que el hombre no se llevase la camioneta, pero reaccionó de forma violenta, comenzó a insultar al personal y escupió el rostro de un subcomisario.